Die neue Vox-Dokusoap mit Daniela Katzenberger hat sich am Freitag wieder deutlich steigern können. Nachdem der Marktanteil in der vergangenen Woche zwischenzeitlich bei weniger als sechs Prozent lag, war diesmal - wie schon zu Auftakt - sogar ein zweistelliger Wert drin. Allerdings begann der Abend zunächst verhalten: Um 20:15 Uhr erreichte "Daniela Katzenberger" nur 7,1 Prozent Marktanteil, erst mit der zweiten Folge sorgten 420.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für richtig gute 10,3 Prozent.

Mit 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Gesamt-Reichweite zu diesem Zeitpunkt sogar noch etwas höher aus als am Premieren-Abend des Formats. Die erste Folge hatte zuvor im Schnitt 740.000 Menschen zu Vox gelockt. Eher mäßig klappte dagegen das Zusammenspiel mit "Full House - Familie XXL", das ab 22:14 Uhr nicht über einen Marktanteil von 5,1 Prozent in der Zielgruppe hinauskam.

Doch nicht nur Daniela Katzenberger sorgte am Freitagabend für einen schönen Erfolg - auch beim Spartensender Nitro kann man sich freuen. Dort steigerte die "SchleFaZ" nämlich auf die beste Quote seit dem Senderwechsel und trieb den Marktanteil mit "Der Einzelkämpfer" nach 22 Uhr auf hervorragende 4,2 Prozent in der Zielgruppe, nachdem "The Quest - Der Fluch des Judaskelch" im Vorfeld noch mit desolaten 0,5 Prozent untergegangen war. Insgesamt lockten Oliver Kalkofe und Peter Rütten im Schnitt 220.000 Menschen zu Nitro.

Der starke Endspurt verhalf Nitro dann auch zu einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, womit der Sender auf Augenhöhe mit ZDFneo lag. Noch etwas erfolgreicher war jedoch ZDFinfo, das am Freitag sogar 2,2 Prozent verzeichnete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;