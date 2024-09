Nach sechs Jahren TV-Abstinenz haben die "Kochprofis" in der vergangenen Woche ihr Comeback bei RTLzwei hingelegt. Aber es scheint nicht so, als hätte das Publikum auf das Format gewartet. Schon zum Auftakt waren die Quoten äußerst überschaubar, eine Woche später sah es nun sogar richtig schlecht aus. Die Reichweite lag bei lediglich 330.000, das waren nochmal 150.000 weniger als beim ohnehin schon nicht guten Comeback vor einer Woche.

Aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte RTLzwei am Montagabend nur noch 120.000 Personen, das ließ den Marktanteil auf 2,6 Prozent einbrechen. Das Comeback der "Kochprofis" steht damit schon nach zwei Ausgaben unter keinem guten Stern. Am späten Abend lag auch "Reeperbahn privat!" bei nur noch 1,8 Prozent Marktanteil, in der Daytime sah es für den Sender aber teilweise noch viel schlechter aus.

Tiefpunkt für RTLzwei waren am Montag die "RTLzwei News", für die die AGF in der werberelevanten Zielgruppe einen Marktanteil von 0,0 Prozent ausweist. Auch die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen: 0,00 Millionen. Insgesamt sahen 90.000 Menschen zu. Schon "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt…" lag zuvor beim jungen Publikum bei nur 1,1 Prozent, "Helft uns! Die Familienretter" kam im Anschluss an die Nachrichten auf 0,7 Prozent. Auch das "Hartz und herzlich"-Doppelpack blieb am Vorabend bei 2,5 und 2,8 Prozent hängen.

Das schlechte Abschneiden von RTLzwei in der Primetime ist in Teilen wohl auch auf ein starkes Vox zurückzuführen, wo die Jubiläumsfolge von "Die Höhle der Löwen" sehr gute lief (DWDL.de berichtete). Aber auch Vox hatte in der Daytime Probleme - und das ausgerechnet bei dem Format, das man künftig wieder exklusiv zeigen kann und sich nicht mit RTL teilen muss: "Verklag mich doch". Die Folge um 14:30 Uhr lag bei ebenfalls 0,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt sahen 100.000 Menschen zu. Die Ausgabe davor kam auf 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 0,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Schwer taten sich in der weiteren Folge bei Vox dann auch "Shopping Queen" sowie "Guidos Deko Queen", die es nur auf 4,2 und 2,1 Prozent Marktanteil brachten. Auch "Zwischen Tüll und Tränen" lag später bei lediglich 3,5 Prozent, ab 18 Uhr setzte dann aber ein Aufschwung ein. "First Dates" unterhielt zwar insgesamt weniger Menschen als das Hochzeits-Format davor, steigerte aber den Marktanteil auf 7,5 Prozent. "Das perfekte Dinner" lag später sogar bei 9,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;