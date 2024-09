Gleich mehrere Sender verzeichneten am Dienstagvorabend hervorragende Quoten mit ihren Formaten. Hervorzuheben ist beispielsweise Vox, dessen "Perfektes Dinner" zwar regelmäßig erfolgreich läuft, die am Dienstag gemessenen 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber eine Ausnahme. Zuletzt holte die Sendung im April einen zweistelligen Marktanteil. Und auch die Gesamtreichweite in Höhe von 990.000 kann sich sehen lassen, 410.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe.

Ziemlich erfolgreich war auch mal wieder "GZSZ", das insgesamt 1,91 Millionen Menschen erreichte. Beim jungen Publikum waren damit 13,8 Prozent Marktanteil drin. "RTL Aktuell" kam sogar auf 2,83 Millionen sowie 17,4 Prozent. Im Sandwich zwischen Nachrichten und Dauer-Soap tat sich "Alles was zählt" allerdings etwas schwer und erreichte lediglich 7,8 Prozent Marktanteil, wenngleich die Reichweite in Höhe von 1,48 Millionen durchaus gut war und über dem lag, was sämtliche Privatsender in der Primetime erzielten.

Meistgesehenes Format bei den 14- bis 49-Jährigen war am Dienstag ebenfalls ein Vorabend-Format - die "Tagesschau". 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Alter sorgten für 18,1 Prozent, insgesamt schalteten sogar 4,62 Millionen Menschen alleine im Ersten ein. Aber auch sonst lief es für verschiedene Sender am Vorabend rund: "Galileo" erzielte für ProSieben beispielsweise 11,2 Prozent Marktanteil, im ZDF lagen "SOKO Köln", "heute"-Nachrichten und "Rosenheim-Cops" bei jeweils mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. "Gefragt - Gejagt" erzielte beim jungen Publikum hervorragende 11,6 Prozent.

Nach dem Katastrophen-Montag lief es außerdem für RTLzwei am Dienstagvorabend wieder besser. Die zwei Ausgaben von "Hartz und herzlich" erzielten 4,5 und 3,5 Prozent Marktanteil, "Berlin - Tag & Nacht" lag bei 4,0 Prozent. Und nachdem die AGF für die "RTLzwei News" am Montag 0,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ausgewiesen hatte, waren es am Dienstag schon wieder 5,1 Prozent. "Helft uns! Die Familienretter" lag danach sogar bei 6,4 Prozent.

Bei so vielen guten Quoten muss es auch Verlierer geben - und das war am Dienstag Sat.1. Die "Spreewaldklinik" unterhielt am Dienstag 620.000 Personen und kam in der klassischen Zielgruppe nicht über 3,8 Prozent Marktanteil hinaus, zwei Folgen von "Notruf" lagen zuvor noch bei 5,5 und 4,9 Prozent. Kabel Eins musste sich mit nur 3,8 Prozent für "Achtung Kontrolle" zufrieden geben, dafür holte "Mein Lokal, Dein Lokal" zuvor noch 5,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;