Vor einer Woche machte die RTLzwei-Sozialdoku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" einen gewaltigen Satz nach oben. An diesem Dienstag konnte das Format die gute Form bestätigen: 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, das waren sogar noch einige mehr als vor sieben Tagen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kann man sich in Grünwald über einen guten Marktanteil in Höhe von 7,9 Prozent freuen.

Und auch eine Wiederholung von "Armes Deutschland - Deine Kinder" erzielte am späten Abend noch hervorragende 6,7 Prozent. Und weil es auch in der Daytime wieder besser als zum Beispiel am Montag aussah, kam RTLzwei am Dienstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,5 Prozent.

Damit lag RTLzwei auch vor Kabel Eins, das am Dienstag 5,0 Prozent holte - ebenfalls ein guter Wert. Der Sender punktete in der Primetime mit dem Spielfilm "Das fünfte Element", der auf 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,2 Prozent Marktanteil kam. "Transformers - Die Rache" landete später bei ebenfalls guten 6,8 Prozent.

ProSieben schickte zur besten Sendezeit ebenfalls einen Film ins Rennen, "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" unterhielt 860.000 Menschen. Beim jungen Publikum wurden damit 8,5 Prozent erzielt. Für ProSieben lief es dadurch besser als vor einer Woche, als die "Superduper Show" nur knapp eine halbe Million Personen erreichte. ProSieben nahm das Format nach dieser Leistung ohne Umschweife aus dem Programm. "Late Night Berlin" kam später noch auf 6,9 Prozent in der Zielgruppe, 230.000 Menschen schalteten ein.

Sat.1 landete mit seinen US-Serien beim jungen Publikum hinter allen genannten Sendern, erreichte dafür insgesamt die höchsten Reichweiten. "Navy CIS" unterhielt 1,16 Millionen Menschen und auch der Hawaii-Ableger der Serie erreichte im Anschluss etwas mehr als eine Million Personen. Mit 5,0 und 5,9 Prozent Marktanteil lief es beim jungen Publikum aber weniger gut. Das "FBI"-Franchise machte seine Sache später nicht besser: Mit 4,7 ("Special Crime Unit") und 5,3 Prozent ("Most Wanted") war für Sat.1 nicht viel zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;