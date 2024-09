Dass ProSieben am Freitag mit einem Tagesmarktanteil von 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den Tagessieg noch vor RTL davon trug, lag vor allem natürlich an der erfolgreichen Primetime - doch auch wenn man ins Tagesprogramm blickt, dann gibt es manch positives zu vermelden. Dabei sticht vor allem das Magazin "taff" heraus: Um 17 Uhr erzielte es bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 13,8 Prozent, womit ProSieben zu diesem Zeitpunkt klarer Marktführer war.

Und es handelte sich bei dem Erfolg nicht um einen Ausreißer: Auch am Donnerstag lag der Marktanteil schon bei starken 14,1 Prozent, am Mittwoch sah es mit 13,7 Prozent kaum schwächer aus. Im Monatsschnitt kommt "taff" im September bislang auf 12,1 Prozent - so gut sah es zuletzt im Oktober 2022 aus. Dazwischen lag eine längere Durststrecke, in den meisten Monaten 2024 war der Monatsschnitt nämlich nur einstellig gewesen.

Gleichwohl bekommt es "taff" als recht junges Format natürlich trotzdem zu spüren, dass sich die lineare TV-Nutzung in den jüngeren Altersgruppen besonders stark abschwächt. Waren es im September 2024 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 12,1 Prozent Marktanteil reichten, so benötigte man im Oktober 2022 dafür noch 0,25 Millionen. Insgesamt sahen in diesem Jahr bislang im Schnitt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer "taff", 2023 waren es im Schnitt noch 400.000, 2022 480.000. Auch wenn die reichweitenstärkeren dunkleren Monate noch kommen, wird man an diesem Trend wohl nichts Wesentliches mehr ändern können.

"Galileo" als zweites ProSieben-Magazin erzielte am Freitag übrigens ordentliche 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, hier hatten insgesamt im Schnitt 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Im Monatsschnitt liegt "Galileo" aktuell bei 9,1 Prozent, damit bewegt man sich in etwa auf der gleichen Flughöhe wie in der ersten Jahreshälfte - nur in den sportgeprägten Sommermonate lag der Monatsschnitt erwartungsgemäß niedriger.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;