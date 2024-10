am 11.10.2024 - 09:35 Uhr

Neben dem "Tatort"-Sendeplatz am Sonntagabend hat Das Erste in den vergangenen Jahren mit dem Donnerstagabend einen zweiten Termin fest im TV-Terminkalender der Krimifans verankert und kann sich dort Woche für Woche über Topquoten freuen. Das war auch diesmal wieder nicht anders: "Der Dänemark-Krimi: Das Mädchen im Kirchturm" lockte im Schnitt 5,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, das entsprach einem Markatnteil von 23,0 Prozent. Dass der Zuspruch beim jungen Publikum deutlich geringer ausfiel - der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 7,7 Prozent - dürfte man da gerne in Kauf nehmen.

Im ZDF kehrte unterdessen "Marie fängt Feuer" mit einer neuen Staffel zurück. 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das waren etwas weniger als bei der letzten Staffel vor zwei Jahren. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei soliden 13,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,7 Prozent erzielt. Das "heute-journal" schaffte es, im Anschluss Reichweite aufzubauen: 3,53 Millionen sahen hier nun im Schnitt zu, was den Marktanteil auf 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum ansteigen ließ.

Arte zeigte unterdessen die ersten drei Folgen der Miniserie "Informant - Angst über der Stadt", die kommende Woche dann auch nochmal zwei Abende im Ersten füllen wird. 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge ab 20:15 Uhr - allerdings ging's im Verlauf dann Abwärts: Bei Episode 3 ab 21:49 Uhr waren nur noch rund 240.000 übrig. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit Werten zwischen 1,2 und 1,4 Prozent auf solidem Niveau, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's von anfänglichen 0,6 Prozent auf zum Schluss sehr magere 0,3 Prozent nach unten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;