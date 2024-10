Mit dem mehr als vierstündigen Duell zwischen Schauspieler Daniel Donskoy und Musiker Max Giesinger hatte ProSieben am Samstagabend im Show-Dreikampf mit ARD und RTL das Nachsehen. Mit im Schnitt 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern blieb das Format, wie zuletzt schon im August, unter der Millionen-Marke und kam in der Zielgruppe zugleich nur mit Mühe auf einen zweistelligen Marktanteil. Hier sorgten 360.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für solide, aber letztlich unspektakuläre 10,1 Prozent.

Besser lief es für "Deutschland sucht den Superstar", das bei RTL jedoch weiterhin mit angezogener Handbremse unterwegs ist - wenngleich die Gesamt-Reichweite von 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur knapp unterhalb des bisherigen Staffel-Bestwerts lag. In der Zielgruppe reichte es an diesem Wochenende für einen Marktanteil von 12,3 Prozent, was zwar mehr war als am vergangenen Mittwoch, aber weniger als vor einer Woche.

Ganz vorne rangierte somit letztlich die ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?", die es mit 550.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern letztlich auf einen überzeugenden Marktanteil von 13,2 Prozent brachte. Allerdings verfehlte Moderatorin Barbara Schöneberger, wie schon bei den bisherigen Ausgaben in diesem Jahr, insgesamt erneut die Drei-Millionen-Hürde: 2,84 Millionen Menschen wurden im Schnitt gezählt, sodass der Marktanteil hier bei 13,4 Prozent lag.

Mit dem Gesamtsieg hatte "Verstehen Sie Spaß?" somit nichts zu tun: Der ging mit riesigem Vorsprung an die ZDF-Krimireihe "Stralsund - Kaltes Blut", die mit 6,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 26,4 Prozent verzeichnete, dafür aber bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über 5,4 Prozent hinauskam. Zufrieden kann man indes auch bei Sat.1 sein, wo der Spielfilm "Matilda" um 20:15 Uhr auf 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie gute 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe sich "Promi Big Brother" schließlich noch auf 10,2 Prozent steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;