Der Primetime-Verlauf: "WWM"-Zapper wechseln zu Loriot und Auswanderern

Der Nutzungsverlauf in den rund eine Million Vodafone-Haushalten lässt Rückschlüsse darauf zu, welche Sendungen ein ähnliches Publikum ansprechen. So zeigt der Verlauf von "Loriot 100" ein paar Schwankungen im Verlauf - so geht es immer ein Stückchen nach oben, wenn parallel "Wer wird Millionär" bei RTL in die Werbung geht. Wer "Hochzeit auf den ersten Blick" ansah, wechselte in den Pausen hingegen offenbar eher zu "Goodbye Deutschland" als zu "Loriot". "Goodbye Deutschland" bekam obendrein auch ein paar "WWM"-Zapper ab. Das "Solo für Weiss" im ZDF blieb hingegen unbehelligt von den Wechselspielen - was wenig überrascht, ergibt es doch auch wenig Sinn, für wenige Minuten in einen laufenden Krimi zu zappen

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" wirkt als Publikumsmagnet

Während die "Simpsons" zumindest in den Vodafone-Haushalten am ProSieben-Vorabend ein klarer Abschalter sind und auch im Lauf der Zeit keinerlie zusätzliches Publikum anziehen, schafft "Galileo" fulminanten Start - was vor allem auch daran liegen dürfte, dass nach dem Ende von "RTL aktuell" viele ein neues Programm suchen. Doch "Galileo" wirkt auch darüber hinaus als Publikumsmagnet: Am Montag gelang es bis 19:30 Uhr sukzessive deutlich Reichweite aufzubauen.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance dominiert

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Nachdem die Ad Alliance sich am Sonntag noch knapp geschlagen geben musste, war der RTL-Vermarkter am Montag wieder klar dominierend.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Lindt stürmt die Top 5, doch Kinder bleibt vorn

Nachdem sich Lindt in den vergangenen Tagen mit TV-Werbung recht stark zurückgehalten hat, liefen am Montag nun gleich 150 Spots, die eine enorme Bruttoreichweite von knapp 109 XRP einsammelten. Lindt trommelte darin einen Monat vor dem 6. Dezember unter anderem bereits für seine Schoko-Weihnachtsmänner und setzte dabei vor allem auf die Sender Sat.1, RTL und das ZDF, während Das Erste in der Kampagnen-Planung diesmal völlig außen vor blieb. Dominiert wird das Werbe-Ranking aber von der Ferrero-Marke Kinder, mit Milka findet sich noch eine weitere Schokokladen-Marke in den Top 10.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.