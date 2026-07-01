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Österreich in Zahlen

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Was noch zu sagen wäre…

"Das Wichtigste in so einer Situation ist, authentisch zu sein. Es war ein Gefühlsausbruch."

ORF-Kommentator Daniel Warmuth über seinen jetzt schon legendären "Bist du deppat!"-Spruch nach dem späten Ausgleich der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im letzten WM-Gruppenspiel gegen Algerien (Komplettes Interview im "Standard" lesen Sie hier).