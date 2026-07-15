© ORF/JewelLabs Pictures/ Graf Film/Toni Muhr

Nach dem großen Erfolg von "Herzklang" setzt der ORF die Reihe mit Schlagersängerin Melissa Naschenweng jetzt fort. Außerdem: Debatte um die Zukunft des ORF und ARD/ZDF klauen ServusTV und dem ORF WM-Publikum.