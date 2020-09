© ATV/Moni Fellner Sylvia Saringer © ATV/Moni Fellner Sylvia Saringer ATV hat am Sonntag eine Wahlsendung zur anstehenden Wien-Wahl gesendet und sich damit den Unmut der FPÖ aufgezogen. Das Konzept sah vor, dass sich in drei Runden jeweils zwei Spitzenkandidaten im Riesenrad des Wiener Praters gegenübersitzen und dann eine Fahrt lang unter der Moderation von Sylvia Saringer diskutieren. FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp sollte gegen Heinz Christian-Strache vom Team HC Strache antreten, das lehnten die Rechtspopulisten (von der FPÖ) aber ab und warfen dem Sender einen Bruch "jeglicher Regeln des Objektivitätsgebotes" vor. Es sei "nicht akzeptabel, dass die FPÖ als zweitstärkste Partei einzig und alleine mit der Splittergruppe THC diskutieren soll, die gar nicht in den Gemeinderat einziehen wird". ATV entgegnete, die Auswahl der der Paarungen fuße auf redaktionellen Entscheidungen - die FPÖ nahm dementsprechend nicht an der Sendung teil. Der Sender setzte kurzerhand Saringer selbst in die Gondel zu Strache - bei den anderen Duellen war sie über einen Bildschirm zu den Politikern zugeschaltet.

© ORF © ORF ORF Mitarbeiter in Isolation und lebten dann einige Wochen lang im Sender, um so beispielsweise die Produktion der Nachrichten zu gewährleisten. Inzwischen läuft wieder vieles so wie früher, wegen steigender Coronazahlen hat der ORF jetzt aber wieder damit begonnen, seine Mitarbeiter vermehrt ins Home Office zu schicken. Das gilt vor allem für solche Mitarbeiter, deren Anwesenheit für Produktionen nicht zwingend erforderlich ist. Auch Studiogäste sollen nach Möglichkeit wieder zugeschaltet werden. Wegen strenger Corona-Auflagen kam es zuletzt laut "Kurier" bei der gerade zurückgekehrten ORF-Show "Dancing Stars" zu Unmut hinter den Kulissen. So seien die Mitarbeiter am Donnerstag, also einen Tag vor dem Comeback der Tanzshow, informiert worden, dass die langjährige Sendungsverantwortliche Andrea Heinrich ihre Funktion zurücklegt. Als angeblichen Grund nennt die Zeitung die harten sanitären Auflagen rund um die Show. Die Tänzer sollen beispielsweise in fensterlosen Containern untergebracht sein und dabei durchgängig unter Beobachtung stehen, sie dürfen nicht miteinander sprechen. Der ORF bestätigte die Personalie gegenüber dem "Kurier", wies die Gründe aber zurück. Heinrich verzichte aus "persönlichen Gründen" auf die Produktion der Staffel, so der ORF.

© Puls 24 Arabella Kiesbauer © Puls 24 Arabella Kiesbauer Arabella Kiesbauer mit "Bauer sucht Frau" bei ATV: 323.000 Zuschauer sahen sich den Auftakt in die Hofwochen an, 16,3 Prozent Marktanteil verzeichnete das Format damit in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Besser ist "Bauer sucht Frau" beim Sender noch nie gestartet. Und auch bei den 12- bis 29-Jährigen lief es mit 18,8 Prozent sehr gut.

© ORF/Günther Pichlkostner Armin Assinger © ORF/Günther Pichlkostner Armin Assinger ORF 2 hat am Samstag das 20-jährige Jubiläum seiner "Millionenshow" gefeiert. Zur besten Sendezeit erreichte die Quizshow mit Armin Assinger 632.000 Zuschauer und 22 Prozent Marktanteil. Danach zeigte man noch drei Sendungen, in denen die Kandidaten in der Vergangenheit die Millionenfrage richtig beantworteten. Zwei Wiederholungen erreichten 18, eine weitere 17 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Insgesamt sind das gute Werte für den Quiz-Klassiker.

© Bill David Brooks (CC BY-SA 2.0) © Bill David Brooks (CC BY-SA 2.0) Dominic Thiems Sieg bei den US Open fantastische Quoten eingefahren - die French Open laufen nun allerdings im ORF. Und Thiems Sieg in der ersten Runde gegen Marin Cilic hat ORF 1 auch prompt gute Zahlen beschert. 163.000 Zuschauer sahen sich das Match am frühen Nachmittag an, das hatte sehr gute 18 Prozent Marktanteil zur Folge. "The Big Bang Theory" erreichte im Anschluss nur noch weniger als 100.000 Zuschauer und rutschte zudem auf sieben Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ab.

Puls4-Chef @M_Breitenecker hat heuer auf den Medientagen die Bühne für Themen geräumt, die Medienmacher viel ernster nehmen sollten. 4 KollegInnen haben über Rassismus, Flucht, Gewalt an Frauen und Hass gesprochen. SO VIEL RESPEKT - seht das unbedingt an: https://t.co/YEVznRn4P1 — Corinna Milborn (@corinnamilborn) September 25, 2020