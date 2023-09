Die Nacht der Kreativen: Die Fernsehpreise des ersten Abends

Eine monatliche Partyreihe anstelle eines jährlichen Abends forderte "Fernsehgärtnerin" Andrea Kiewel zu Beginn des Abends. Vorerst jedoch müssen sich die Fernsehmacherinnen und -macher hinter der Kamera erstmal mit der "Nacht der Kreativen" des Deutschen Fernsehpreises zufriedengeben. Es ist noch eine junge Tradition, die am Mittwoch - anders als bei der Premiere vor einem Jahr - nicht als TV übertragen wurde, sondern als Dinner-Abend in der Kölner Flora daherkam und schon einmal erste Preisträger hervorbrachte. Gewissermaßen ein Warm-Up für die große Fernsehpreis-Gala, die einen Tag später wie gewohnt in den MMC-Studios stattfinden wird.

An diesem stilvollen Abend, an dem sich die Branche feierte, war allerdings auch Platz für kritische Worte. Immer wieder war der wachsende Zeitdruck Thema von Talks und Dankesreden. "Wir hatten ja wenig Zeit" wurde fast schon zu einem geflügelten Wort. Dass es sich lohnt, den Kreativen Zeit zu geben, zeigte "King of Stonks", jene Netflix-Serie, für die Rainer Nigrelli, Florian Böttger, Christoph Otto in der Kategorie "Bester Schnitt / Montage Fiktion" geehrt wurden. "Es ist eine Netflix-Produktion, da schneiden wir länger als wir sonst so dürften. Das sieht man der Produktion auch an", erklärt einer der Ausgezeichneten dann auch folgerichtig in seiner Rede.

Für "King of Stonks", das mit fünf Nominierungen gemeinsam mit "Sisi 2" die Nominiertenliste anführte, war es der erste Fernsehpreis dieses Jahres. "Sisi" wiederum blieb am ersten Abend noch ohne Preis - und verlor in der Ausstattungs-Kategorie ausgerechnet gegen "Die Kaiserin" von Netflix. Hier wurden Gabriela Reumer und Matthias Müsse für ihre Arbeit geehrt.

Und wer durfte sich sonst noch bei der "Nacht der Kreativen" freuen? Natalie Scharf nahm den Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Buch" für die ZDF-Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder" entgegen, Nina Vukovic bekam die Auszeichnung für ihre Regie-Arbeit bei "Der Schatten" und Tim Luden wurde im Fiction-Bereich für die "Beste Kamera" bei der Prime-Serie "Luden - Könige der Reeperbahn" geehrt. Einen Fernsehpreis erhielten außerdem Christoph Schauer und Max Filges für ihre Musik in der ARD-Serie "Höllgrund".

Im Informations-Bereich wiederum gab es Ehrungen für die Kamera von Nicolai Mehring in der Sky-Produktion "Erfundene Wahrheit – Die Relotius-Affäre", sowie André Nier und Sarah-Christin Peter, die in der ARD-Dokuserie "Reeperbahn Spezialeinheit" für Schnitt und Monate verantwortlich zeichneten.

Gleich doppelt gejubelt werden konnte im Unterhaltungsbereich in Unterföhring: Neben Jakob Lundt, der für "Wer stiehlt mir die Show?" in der Kategorie "Beste Buch" geehrt wurde, befand die Jury auch "The Masked Singer" für preiswürdig. Konkret erhielt Angel Garcia den Preis für die "Beste Ausstattung". Schon vor drei Jahren hatte "The Masked Singer" übrigens in dieser Kategorie abgeräumt - damals gab's einen Preis für die Masken. Diesmal würdigte die Jury, welche Arbeit auch darin steckt, die begleitenden Tänzerinnen und Tänzer auszustatten. Ein weiterer Preis ging an Regisseur Mark Achterberg für "Die Giovanni Zarrella Show" und "Let’s Dance".

Mit Blick auf den zweiten Fernsehpreis-Abend bleibt es damit spannend: Nach insgesamt elf Kategorien, die im Mittelpunkt der "Nacht der Kreativen" standen, hat sich noch kein klarer Favorit der Jury herausgebildet. Dafür wurden gleich sieben verschiedene Sender und Plattformen ausgezeichnet - ein Beleg für die große Breite der Anbieter, die in der zurückliegenden Saison preiswürdige Programme abgeliefert haben. Wenn da doch nur nicht dieser immense Zeitdruck wäre. "Ein bisschen mehr Zeit", fasste es Moderator Steven Gätjen am Ende zusammen, "würde der kreativen Branche gut tun."

Im Folgenden die Gewinnerinnen und Gewinner des Abends:

Fiktion

Beste Regie Fiktion

Viviane Andereggen, Jano Ben Chaabane für Kleo (Netflix/Zeitsprung Pictures)

Sven Bohse, Miguel Alexandre für Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Nina Vukovic für Der Schatten (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)

Bestes Buch Fiktion

Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf, Elena Senft für Kleo (Netflix/Zeitsprung Pictures)

Philipp Käßbohrer, Jan Eichberg, Mats Frey, Fabienne Hurst für King of Stonks (Netflix/btf)

Natalie Scharf für Gestern waren wir noch Kinder (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion)

Beste Kamera Fiktion

Tim Kuhn für Luden – Könige der Reeperbahn (Prime Video/NEUESUPER)

Felix Novo de Oliveira für Lauchhammer – Tod in der Lausitz (ARD/ARD Degeto/Moovie)

Pascal Schmit für Der Schatten (ZDFneo/Keshet Tresor Fiction)

Bester Schnitt/Montage Fiktion

Robert Eyssen, Boris Gromatzki, Heike Parplies für Die Kaiserin (Netflix/Sommerhaus Serien)

Emil Belton, Bruno Alexander, Oskar Belton, Paul Sommerhalter für INTIMATE. (Joyn/Kleine Brüder/Pyjama Pictures)

Rainer Nigrelli, Florian Böttger, Christoph Otto für King of Stonks (Netflix/btf)

Beste Musik Fiktion

Dascha Dauenhauer für Der Schwarm (ZDF/Intaglio Films/ndF IP)

Jessica de Rooij für Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Christoph Schauer, Max Filges für Höllgrund (ARD/SWR/Studio Zentral)

Beste Ausstattung Fiktion

Daiva Petrulyte (Kostüm), Algirdas Garbaciauskas (Szenenbild) für Sisi 2 (RTL/Story House Productions)

Gabriela Reumer (Kostüm), Matthias Müsse (Szenenbild) für Die Kaiserin (Netflix/ Sommerhaus Serien)

Myrna Wolff (Szenenbild), Natascha Curtius-Berger (Kostüm), Georg Korpás (Maske) für Luden – Könige der Reeperbahn (Prime Video/NEUESUPER)

Information

Beste Kamera Information/Dokumentation

Tim David Höddinghaus, Mathias Schöningh für Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)

Nicolai Mehring für Erfundene Wahrheit – Die Relotius-Affäre (Sky/Kineskope Film/Sky Studios)

Jürgen Rehberg für Petra Kelly – Der rätselhafte Tod einer Friedensikone (Sky/doc.station)

Bester Schnitt/Montage Information/Dokumentation

Marc Accensi, André Nier, Sofia Angelina Machado für Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat (Sky/gebrueder beetz)

André Nier, Sarah-Christin Peter für Reeperbahn Spezialeinheit FD65 (ARD / NDR / SWR / WDR / rbb / gebrueder beetz / OneGate Media)

Malte Schlieker für Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show (Prime Video/Florida Entertainment/K2H/27 KM Entertainment)