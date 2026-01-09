In der kommenden Woche startet HBO Max in Deutschland. Anlässlich dessen widmet der DWDL.de-Podcast "Industry" dem neuen Streamingdienst gleich zwei Folgen. Im ersten Teil geht es heute um die wirtschaftlichen Kennzahlen: Welche Umsätze und welche Profitabilität erzielt das Streaming-Geschäft von Warner Bros. Discovery? Wie gut monetarisiert der Konzern seine DtC Produkte auf ARPU-Basis? Welche Territorien stehen im Mittelpunkt der Internationalisierungsstrategie?
Außerdem: Welche Rolle spielt die Warner-Film-Library im Netflix-Angebot und welche Überschneidungen gibt es in den Subscriber-Beständen? Andrea Zuska und Hanna Huge liefern Antworten.
00:00:50 HBO Max: Legacy, Marke, Merger-Nachwehen00:06:45 Deal Update: Zurückweisung Nr. 8 00:09:15 Film-Library Werte 00:12:35 Non-financial KPI: Produkte, Subscriber, Netflix/HBO Max Overlap 00:19:50 Financial KPI: Umsatz, Content Budgets, Profitabilität, ARPU 00:25:20 Internationalisierung