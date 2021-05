Herr Laube, Herr Maubach, das Portfolio Ihrer Firma reicht inzwischen vom Arthouse-Kino über die Netflix-Serie bis zum Instagram-Format. Wollen Sie etwa die inhaltliche Breite Ihres Ex-Arbeitgebers UFA nachbauen?



Jochen Laube: Dass man uns all diese Projekte zutraut, ist natürlich ein Geschenk. Unser Businessplan zur Firmengründung vor fünf Jahren sah jedenfalls ganz anders aus. Anders als die UFA hatten wir nicht von vornherein vor, alle möglichen Geschäftsfelder abzudecken. Uns nun nach dieser kurzen Zeit mit ihr zu vergleichen, ehrt uns sehr, ist aber sicher etwas übertrieben. (lacht)



Fabian Maubach: Uns treibt die Neugier an, nicht der Anspruch, mit unserem Portofolio ein möglichst breites Spektrum zu bedienen. Die unternehmerische Herausforderung liegt vor allem darin, die richtige Balance zu finden, die uns erlaubt, flink und neugierig zu bleiben und ebenso größere Schiffe zu bewegen. Wir möchten nicht, dass die notwendige Maschinerie irgendwann zur Fessel wird, weil man einen bestimmten Sendeplatz unbedingt bespielen muss, um den Overhead zu decken.

Über Sommerhaus Die früheren UFA-Fiction-Produzenten Jochen Laube und Fabian Maubach machten sich 2015 mit der Sommerhaus Filmproduktion selbstständig. Die Firma mit Sitz in Berlin, Ludwigsburg und München gehört zu 51 Prozent der Beta Film, Laube hält 34 Prozent, Maubach 15 Prozent der Anteile. Im Frühjahr 2020 kam als 100-prozentige Tochterfirma die Sommerhaus Serien GmbH hinzu.

Zuvor drehen Sie bereits ab Sommer die beiden großen Serienprojekte "The Empress" und "Das Netz". Empfinden Sie es als Wettlauf, dass Sie gegen die konkurrierende Sisi-Serie für TV Now antreten müssen?



Laube: Nein, überhaupt nicht. Es liegt doch auf der Hand, dass eine Neuerzählung dieser starken Frauenfigur, die ja eine historische Rebellin war, heutzutage für mehrere Kreative reizvoll ist. Wir hatten von Anfang an eine klare Vision, was wir aus diesem Stoff machen wollen. Wir konzentrieren uns in der ersten Staffel auf die Monate rund um die Hochzeit von Sisi und Franz Joseph, weil schon dieser kurze Zeitraum vom Zwiespalt zwischen echter großer Liebe und wahnsinnig strengen höfischen Zwängen geprägt ist. Mit Katrin Gebbe und Florian Cossen haben wir eine Regisseurin und einen Regisseur, die man wohl nicht unbedingt auf einem historischen Großprojekt für Netflix vermutet hätte. Wir haben auch hier den Anspruch, besonderes Programm herzustellen, das über das Erwartbare hinausgeht. Bei Netflix haben wir zudem die Chance, auch Menschen in Schweden, Südkorea und Kolumbien die packende Geschichte von Sisi näherzubringen. Da bleibt genug Platz für andere Sisi-Projekte.



Per Casting-Aufruf lassen Sie gerade über 3.000 Komparsen und Kleindarsteller für August bis November suchen. In Zeiten von Corona sicher kein leichtes Unterfangen?



Maubach: Es geht durchaus, wenn man entsprechende Test-, Sicherheits- und Hygienestandards beachtet. Allerdings ist es aufwendig und entsprechend teuer. Von Netflix haben wir da die volle Unterstützung, was man ihnen hoch anrechnen muss. Für dieses Projekt wäre es der falsche Ansatz, wenn man die Erzählung plötzlich kleinsparen und zum Kammerspiel machen würde. Eine kaiserliche Hochzeit findet eben nicht in einer kleinen Kammer statt.



Laube: Gemeinsam mit Netflix haben wir früh die Entscheidung getroffen, alles komplett in Deutschland zu drehen. Das hilft nicht nur beim Corona-Handling, sondern auch bei der Authentizität der Locations. Wir nehmen die Mehrkosten für einen historischen Dreh in Deutschland in Kauf und gehen nicht ins osteuropäische Ausland. Das ist auch eine Entscheidung für die hiesige Produktionslandschaft. Wir werden komplett im fränkischen Raum drehen, weil wir dort in enger Abstimmung mit der bayerischen Schlösserverwaltung wunderbare Möglichkeiten gefunden haben, an einem relativ geschlossenen Ort zu bleiben.



Macht denn eigentlich "The Empress" oder "Das Netz" mehr Aufwand?



Maubach: Schwer zu sagen. Beide sind auf ihre eigene Weise aufwendig. Eine historische Kaiserinnenserie zu drehen, erfordert natürlich eine komplexe Vorbereitung. Dafür ist "Das Netz" eine große internationale Reiseproduktion, da wir nicht nur an verschiedenen deutschen Orten, sondern auch in der Schweiz und in Afrika drehen werden. Der Aufwand entsteht daraus, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes ein "Netz" von Playern erzählen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Hinzu kommt die Vernetzung mit den aktuell parallel entwickelten Serien in Österreich und Italien: Die Schauspielerinnen und Schauspieler, Locations und die Teams hinter der Kamera müssen koordiniert werden. Wir drehen ab Mitte Juli, die Kollegen in Österreich bereits ab Juni, die Italiener etwas später.



Auf Instagram läuft seit Anfang Mai Ihr Projekt "Ich bin Sophie Scholl", das Sie zusammen mit Vice Media für SWR und BR produzieren. Der Kanal hat bereits über 900.000 Abonnenten. Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem User-Feedback?



Laube: Nach den ersten drei Wochen sehen wir, dass die allermeisten Nutzerinnen und Nutzer sich unglaublich positiv auf dieses Experiment einlassen. Jeden Tag kommen Tausende von Reaktionen rein, darunter auch persönliche Direktnachrichten, die möglichst alle beantwortet werden sollen. Angesichts dieses Volumens kommen wir beim Channel Management mit unserem ursprünglich kalkulierten Personal vorne und hinten nicht aus. Der SWR hat uns dafür kurzfristig ein additives Budget freigeschaltet, so dass der Schichtdienst, der bei den Kollegen von Vice angesiedelt ist, aufgestockt werden kann. Dazu gehört auch eine fortlaufende historische Beratung und auch psychologische Unterstützung, um auf viele individuelle Kommentare angemessen einzugehen. Wir sind uns der enormen Verantwortung bei diesem Projekt sehr bewusst.



Sie erzählen in einer Art simulierter Echtzeit. Wie viel ist vorbereitet, wie viel entsteht spontan?



Maubach: Wir haben den szenischen Teil für die Stories vorab am Stück gedreht. Das wäre angesichts von historischen Kostümen, Maske und Szenenbild nicht in Echtzeit machbar. Wir haben tatsächlich eine minutiöse Planung über diese knapp zehn Monate hinweg. Für die Zeit von Mai 1942 bis Februar 1943 haben wir anhand von Sophie Scholls Tagebüchern alle Szenen ausgewählt, die wir unbedingt erzählen wollen. Hinzu kommen Postings mit Fotos, Zeichnungen und Archivmaterial. Wenn wir beispielsweise einen Eintrag vom 19. Oktober haben, der lautet "Es wird Zeit, dass ich jetzt ins Bett gehe, morgen wartet eine große Aufgabe auf mich", dann posten wir das am Abend des 19. Oktober. Was das Spontane angeht: Wir haben vor, mit Originalzitaten zu arbeiten, wenn es aktuelle Situationen gibt, auf die man sinnvoll reagieren kann. Nehmen wir an, im bevorstehenden Bundestagswahlkampf fallen faschistische Äußerungen, dann könnten wir tagesaktuell mit einem passenden Sophie-Scholl-Zitat dazu Stellung nehmen.