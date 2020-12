Auch nach Jahrzehnten sind die "Sissi"-Filme regelmäßig für hohe Quoten gut - und unter dem Titel "The Empress" arbeitet Netflix nun schon seit einiger Zeit an einer neuen Serie über die Lebensgeschichte von Kaiserin Elisabeth. Nun hat der Streamingdienst sein Kaiserpaar gefunden: Devrim Lingnau und Philip Froissant werden die Hauptrollen in der Serie übernehmen, hinter der die Produktionsfirma Sommerhaus Filmproduktiom steht.

Devrim Lingnau stand mit 16 Jahren das erste Mal vor der Kamera. Seitdem war sie unter anderem im Zweiteiler "Unter Verdacht: Verlorene Sicherheit", dem englischen Kinofilm "Carmilla" und der Romanverfilmung "Auerhaus" zu sehen. Philip Froissant lebt in München und besucht dort die Otto-Falckenberg-Schule. Der 26-Jährige fand über Umwege zur Schauspielerei und stand zuletzt bei den Dreharbeiten zum Netflix-Thriller ”Schwarze Insel” vor der Kamera.

"'The Empress' bietet uns die Chance die bewegende Geschichte der Kaiserin Elisabeth für ein heutiges Publikum zu erzählen. Einem modernen Frauenbild entsprechend", so Katharina Eyssen, die die Serie zusammen ihren Ko-Autoren Bernd Lange und Janna Nandzik schrieb. "Devrim ist nicht nur eine hochbegabte, facettenreiche Schauspielerin, sondern verkörpert für mich eben diese Frau: Intelligent, leidenschaftlich, rebellisch. Philip Froissant wird aus der Rolle des Franz Joseph seinerseits etwas machen, das wir bisher noch nicht gesehen haben: Einen ambivalenten und faszinierenden Herrscher, dessen Konflikte aktueller sind den je."

Eva van Leeuwen, Manager Local Originals bei Netflix: “Wir freuen uns ungemein, die Geschichte dieser schillernden und faszinierenden Figur neu zu erzählen - mit all der Komplexität, die die Kaiserin ausgemacht hat - und damit sowohl ein Publikum, das Sisi neu entdecken wird, als auch die Fans der Kultfilme aus den 50er Jahren zu begeistern." Die Produktion der sechs Folgen soll im Frühjahr unter der Regie von Katrin Gebbe und Florian Cossen beginnen. Die Ausstrahlung soll ein Jahr später erfolgen.

Spannend ist "The Empress" auch deshalb, weil derzeit verschiedene "Sisi"-Projekte in Arbeit sind. So arbeiten Story House und Satel Film an einem Projekt, bei dem auch TVNow eingestiegen ist. (DWDL.de berichtete). Außerdem ist derzeit eine US-Serie über "Sisi" in Arbeit, die auf einem Buch der amerikanischen Autorin Allison Pataki basiert.