DWDL-Rundfunkrat: Kalkofe, Honecker und ein Date im Bett

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Eine Wahl-Analyse fehlt noch - nämlich die von Oliver Kalkofe. Der Parodist beschäftigt sich in dieser Woche mit der "Wahrheit über die Bundestagswahl". Außerdem: Ein Film über Erich Honecker und eine neue Datingshow ohne Klamotten.



01.10.2017 - 17:44 Uhr von Alexander Krei 01.10.2017 - 17:44 Uhr

Kalkofes Wählscheibe

Freitag, 20:15 Uhr, Tele 5

Die Bundestagswahl liegt hinter uns und obwohl es seither eigentlich schon genügend Analysen gegeben hat, fehlt noch eine Nachlese: Oliver Kalkofe verspricht in seiner zweistündigen Sendung bei Tele 5 die "Wahrheit über die Bundestagswahl" erzählen zu wollen. So soll die "ungeschönte Realität zwischen Polit-Polemtik, Versprechens-Versprechern und Elefantenrunde" gezeigt werden. Auf YouTube hat sich der Parodist in den vergangenen Wochen bereits austoben dürfen.

Produktionsfirma: Rat Pack Filmproduktion



© RTL II © RTL II

Montag, 22:15 Uhr, RTL

Nach dem Finale von "Love Island" bleibt's am Montagabend bei RTL II schlüpfrig: In der neuen Sendung lassen sich Singles auf ein Experiment ein, indem sie ein Blind Date ohne Kleidung im Bett erleben. Ein Screen vor ihnen stellt pikante Fragen und gibt Aufgaben, mit dem Ziel, sich besser kennenzulernen. Nach 30 Minuten müssen die beiden Kandidaten entscheiden, ob es gefunkt hat oder nicht.

Produktionsfirma: Brainpool TV



© ZDF/Milenko Badzic © ZDF/Milenko Badzic

Sonntag, 22:00 Uhr; Montag, 22:15 Uhr; Dienstag, 22:00 Uhr, ZDF

Auf mehr als 15 Millionen Euro belief sich das Budget für die Produktion des historischen Dreiteilers "Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe". Um die Kosten stemmen zu können, fanden sich mit dem ZDF, dem ORF, Beta Film und MR Film gleich vier Partner zusammen - dass der Film über die Liebesgeschichte von Maximilian und Maria von Burgund, die einst das Weltreich der Habsburger begründete, jetzt doch nicht in der Primetime läuft, ist dann doch etwas überraschend. Los geht schon am Sonntagabend. Wer den Auftakt verpasst hat, kann auch die Mediathek nutzen.

Co-Produktion von MR Film, Beta Film, ORF und ZDF



© MG RTL D © MG RTL D

Dienstag, 22:50 Uhr, Vox

Im Zusammenspiel mit der noch immer erfolgreichen "Höhle der Löwen" will Vox jetzt ein weiteres Format aus der Job-Welt anschieben. Sechs Wochen lang versucht es der Sender mit der Doku-Reihe "Das Vorstellungsgespräch". Inhaltlich hält die Sendung, was der Titel verspricht: n der ersten Folge ist neben dem Paketzusteller UPS auch eine Fitnessstudio-Kette aus Hürth bei Köln auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter. Am Ende zeigt sich, wer den Job bekommt.

Produktionsfirma: ITV Studios Germany



© ARD Degeto/Fréderic Batier © ARD Degeto/Fréderic Batier

Dienstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Die Komödie erzählt die wahre Geschichte eines jungen Kellners, der kurz nach der Wende unbedingt Journalist werden will. Er hat zwar weder Abitur noch Kontakte, verspricht aber dreist die Story, an der sich alle Zeitungen und Magazine verzweifelt die Zähne ausbeißen: das letzte Interview mit dem gestürzten DDR-Staatschef Erich Honecker. Um dessen Vertrauen zu gewinnen, gibt sich Johann Rummel als eifriger Jungkommunist aus und beginnt ein Abenteuer, das ihn schließlich ins ferne Chile führt. Die Geschichte basiert auf den Erlebnissen des heutigen "Bild"-Reporters Mark Pittelkau. Max Bretschneider und Martin Brambach spielen die Hauptrollen.

Produktionsfirma: Magic Flight Film



Teilen