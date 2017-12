DWDL-Rundfunkrat: Wünsche, Welke und Leo Kirch

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Während bei Vox der "Club der roten Bänder" endet, bringt die ARD die gefeierte funk-Serie "Wishlist" ins Fernsehen - wenn auch zu später Stunde. Außerdem: Oliver Welke blickt zurück, Buschi unterstützt Günther Jauch und das ZDF erinnert an Leo Kirch.



10.12.2017 - 19:44 Uhr von Alexander Krei



© Outside the Club

Samstag, 0:10 Uhr, Das Erste

Das Erste zeigt die komplette erste Staffel der Mysteryserie, die ursprünglich für funk entstanden ist und unter anderem mit dem Grimme Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Webvideopreis ausgezeichnet wurde. Die Frage, um die es geht: Wie weit würdest du gehen, damit deine größten Wünsche in Erfüllung gehen? Die 17-jährige Mira (Vita Tepel) und ihre Freunde (Michael Glantschnig, Yung Ngo, Nele Schepe, Marcel Becker-Neu) fragen sich genau das, als sie die mysteriöse Handy-App "Wishlist" entdecken: Die App erfüllt offenbar jeden Wunsch, fordert dafür aber immer eine Gegenleistung.

Produktion: Outside the Club







"Club der roten Bänder"

Montag, 20:15 Uhr, Vox

Nach drei Staffeln bringt Vox seine Erfolgsserie "Club der roten Bänder" zu Ende. Im Anschluss an die letzte Doppelfolge zeigt der Sender noch einmal die Doku-Reihe "Club der roten Bänder - Wir sind unbesiegbar!", in deren Mittelpunkt diesmal das Finale steht. Dabei geht Vox vor allem den Fragen nach, was von der Serie bleibt, was sie bewirkt hat und wie sehr der "Club" das weitere private und berufliche Leben der Schauspieler beeinflussen wird. Auch Albert Espinosa, der Schöpfer der Serie, kommt noch einmal zu Wort. "In Deutschland war meine Geschichte so erfolgreich wie sonst nirgendwo auf der Welt. Das Finale hier ist für mich ein einschneidendes Erlebnis", erzählt er.

Produktion: Bantry Bay



"Der große Zampano - Wer war Leo Kirch?"

Dienstag, 22:45 Uhr, ZDF

Er war reich, mächtig, gefürchtet: Medienzar Leo Kirch. Der Filmhändler scheute die Öffentlichkeit, aber die TV-Serien und Filme, die er ans Fernsehen verkaufte, schauten Millionen. Doch auf den rasanten Aufstieg Kirchs folgte der tiefe Fall. Die Autoren der Dokumentation, Berthold Baule und Michael Jürgs, begeben sich auf Spurensuche. Weggefährten, Freunde und Widersacher erinnern sich an die Erfolge und Niederlagen Leo Kirchs und an ihre Begegnungen mit dem Geschäfts- und Privatmann. Unter ihnen der ehemalige ZDF-Intendant Dieter Stolte, Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner, der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, Ex-RTL-Chef Helmut Thoma und Harald Schmidt.

Produktion: Ziegler Film



"5 gegen Jauch"

Freitag, 20:15 Uhr, RTL

RTL hat genug von den "Promispecials" der letzten Jahre und schickt bei "5 gegen Jauch" wieder Normalos ins Rennen gegen Günther Jauch. Kein Wunder: Zwischen 2012 und 2017 stiegen 19 Mal jeweils fünf Prominente gegen den Moderator in den Ring - und nicht einmal die Hälfte der Duelle konnten die Promis für sich entscheiden. Nun können die Kandidaten im Falle eines Sieges bis zu 300.000 Euro. Entscheidet Jauch das Finake für sich, landet die Gewinnsumme im Jackpot. Neu ist jedoch nicht nur die Rückkehr zu normalen Kandidaten: Erstmals führt nämlich Frank Buschmann durch die Sendung. Er tritt die Nachfolge von Oliver Pocher an.

Produktion: i&u TV



"heute-show - Der Jahresrückblick"

Freitag, 22:45 Uhr, ZDF

Wahlen, Populismus, Jamaikaträume - ein Jahr voller welt-, europa- und bundespolitischer Ereignisse liegt hinter uns. Die "heute-show" lässt all das noch einmal in 45 Minuten Revue passieren. Und wie immer verleiht Moderator Oliver Welke erneut die "Goldenen Vollpfosten". Unterstützt wird er dabei von Tina Hausten, Birte Schneider, Gernot Hassknecht, Ulrich von Heesen, Albrecht Humboldt und Sebastian Pufpaff. Im Anschluss blickt das ZDF übrigens ein weiteres Mal zurück - im "Satirischen Jahresrückblick" kommentieren Werner Doyé und Andreas Wiemers die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate.

Produktion: Prime Productions



