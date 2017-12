Unsere TV- und Streaming-Tipps zum Weihnachtsfest

© manun/photocase.de/DWDL.de

Für alle, die zwischen Bescherung und Festmahl Zeit fürs Sofa finden, haben wir eine Übersicht mit TV- und Streaming-Tipps zusammengestellt. Von Klassikern wie Loriot und Michel bis hin zu aktuellen Hits wie "Minions" und "The Crown". DWDL.de wünscht frohe Weihnachten!



24.12.2017 - 01:18 Uhr von Alexander Krei 24.12.2017 - 01:18 Uhr

Seite 1 von 4

Sonntag, 24. Dezember



© ZDF/Taurus

13:20 Uhr, ZDF

Zu einer Zeit, in der man weder Strom, Telefon noch Auto kannte, lebte auf dem Kattult-Hof in der in Smaland gelegenen Gemeinde Lönneberga ein kleiner blonder Junge: Michel. Er ist klug, fantasievoll und selbständig. Leider richtet er mit seinen Ideen viel Unheil an. Michels Lieblingsessen ist Fleischsuppe. Um auch den letzten Rest aus der Schüssel schlürfen zu können, steckt er seinen Kopf ganz tief hinein - und bekommt ihn nicht mehr heraus.



© Radio Bremen

15:45 Uhr, Das Erste

Auch 1978 schon hatte der Vorweihnachtsstress die Familie Hoppenstedt fest im Griff. Opa besorgt die Geschenke und Frau Hoppenstedt muss bekanntlich erst noch einige Vertreterbesuche über sich ergehen lassen. Das Erste zeigt Loriots Weihnachtsklassiker in der Schnittfassung von 1997, die auch die Besuche vom "Heinzelmann"-Staubsaugervertreter und vom Weinvertreter Blümel der Firma "Pahlgruber und Söhne" umfasst. Zuvor strahlt der Sender mit "Familie Heinz Becker" noch einen weiteren Klassiker aus. Auch in diversen Dritten Programmen sind beide Sendungen zum Fest zu zeigen.







© ProSiebenSat.1

18:30 Uhr, ProSieben Maxx

Allen, die auch an Heiligabend nicht auf Live-Sport verzichten wollen, sei ein Blick zu ProSieben Maxx empfohlen. Dort gibt's nämlich zum Fest das volle Football-Programm. Los geht es um 18:30 Uhr mit dem Magazin "#ranNFLsüchtig", ehe um 19:00 Uhr die Atlanta Falcons und die New Orleans Saints aufeinandertreffen. Am späten Abend zeigt der Sender dann auch die Begegnung zwischen den Seattle Seahawks und den Dallas Cowboys live. Das bewährte Team um Christoph "Icke" Dommisch, Jan Stecker und Volker Schenk muss zum Weihnachtsdienst antreten.



© 1992 Twentieth Century Fox Film Corporation.

20:15 Uhr, Sat.1

Ein Hollywood-Klassiker zum Fest: Wieder verreisen die McCallisters an Weihnachten - und wieder bleibt der kleine Kevin auf der Strecke: Er verwechselt auf dem Flughafen einen Fremden mit seinem Vater und landet in New York statt im sonnigen Miami. Dort trifft er auf alte Bekannte: die Ganoven Harry und Marv, die mit dem Knirps noch eine Rechnung offen haben. Im Anschluss wiederholt Sat.1 noch einmal "Kevin - Allein zu Haus".



© Warner Bros.

20:15 Uhr, Sky Cinema Hits

Der Auftakt der Fantasy-Reihe aus dem "Harry Potter"-Kosmos beginnt in New York im Jahre 1926: Der exzentrische "Magizoologe" Newt Scamander reist mit einem altersschwachen Koffer, angefüllt mit seinen Schützlingen, in die USA. Aber dann entkommen ihm die Zauberwesen. Gemeinsam mit Porpentina Goldstein, einer strengen Beamtin der Zauberer-Vereinigung, muss er sie schnellstens wieder einfangen, bevor sie ganz New York auf den Kopf stellen. Doch die Stadt wird noch von einer anderen Bedrohung heimgesucht. Hat der Zauberer Percival Graves etwas damit zu tun?



© Pelican Films © Pelican Films

23:55 Uhr, Tele 5

Es herrscht Eiseskälte in diesem Winter 1914. In den Schützengräben leiden die Soldaten dreier Regimenter: Franzosen, Schotten und Deutsche liegen sich seit Wochen in grausamen Kämpfen gegenüber. Da ertönt plötzlich ein Lied am Weihnachtsabend. Und verändert alles. Es folgen unvergessliche Stunden für die Männer, in denen die Musik als Friedensstifter dient. Mit Benno Fürmann, Daniel Brühl und Diane Kruger ist der Film wunderbar besetzt.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten unsere Tipps für die beiden Weihnachtsfeiertage und die Streaming-Empfehlungen der Redaktion...

Teilen