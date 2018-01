DWDL-Rundfunkrat: Clüver, Glööckler und der Dschungel

© DWDL

In der neuen Fernsehwoche steht ein Abschied an: Robert Atzorn geht in TV-Rente und ist in "Nord Nord Mord" ein letztes Mal zu sehen. Derweil gibt's Neues von Harald Glööckler und Mirja Boes - und der Dschungel startet in die zwölfte Staffel.



14.01.2018 - 19:00 Uhr von Alexander Krei 14.01.2018 - 19:00 Uhr



© MG RTL D / Arya Shirazi

Freitag, 21:15 Uhr, RTL

Zwölf Prominente begeben sich wieder für zwei Wochen in den australischen Dschungel, wo nicht nur Prüfungen auf sie warten, sondern auch die bissigen Kommentare von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. RTL nimmt wie immer in Kauf, dass die Stars nicht zwangsläufig von großer Bekanntheit sind - zwischen allerlei Reality-Sternchen tummeln sich Designerin Natascha Ochsenknecht und Ex-Fußballprofi Ansgbar Brinkmann. Neu: Nach der Show geht "IBES" bei RTLplus in die Verlängerung.

Produktion: ITV Studios Germany



© ZDF/Simon Vogler © ZDF/Simon Vogler

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Es ist der TV-Abschied von Robert Atzorn - der Schauspieler steht für die Krimireihe "Nord Nord Mord" ein letztes Mal vor der Kamera. Noch einmal ermittelt er als Kommissar Theo Clüver zusammen mit seinem Team in einem ungewöhnlichen Todesfall: Wer hat den Besitzer einer zum Verkauf stehenden Sylter Luxusvilla getötet? Zugleich denkt Clüver darüber nach, wie lange er eigentlich noch Verbrechern hinterherjagen will. Sollte er die Zeit nicht für sich, seine Töchter und die wirklich wichtigen Dinge im Leben nutzen?

Produktion: Network Movie Film- und Fernsehproduktion



© RTL / Guido Engels

Donnerstag, 21:45 Uhr, RTL

Startschuss für die neue Comedyserie mit Mirja Boes und Sina Tkotsch: Als die Tierpflegerin Eva (Boes) mit ihrer Tochter Marie den Zoo besucht, kommt es zu einem missverständlichen "Abenteuer". Daraufhin meldet sich der strenge Jugendamtsmitarbeiter Rabe bei Eva, der sich vergewissern möchte, dass bei Eva zu Hause alles in Ordnung ist. Und dann steht urplötzlich auch noch Evas kleine Schwester Toni (Tkotsch) vor der Türe und möchte bei ihr einziehen. Damit nicht genug: Sie erfährt auch noch, dass ihr Freund Philip fremdgegangen ist.

Produktion: Warner Bros. International Television Production



© RTL II © RTL II

Dienstag, 22:15 Uhr, RTL II

Prinzessin für einen Tag - was wie ein unerfüllbarer Mädchentraum klingt, soll dank Harald Glööckler für eine alleinerziehende Mutter Wirklichkeit werden. In seiner neuen Sendung überrascht der Modezar gemeinsam mit Moderatorin Jana Ina Zarrella die 41-jährige Steffi, deren Leben durch viele Schicksalsschläge geprägt wurde. Es beginnt eine Reise in die glamouröse Welt von Harald Glööckler, die Steffi nicht nur äußerlich verwandeln, sondern auch innerlich stärken soll.

Produktion: Endemol Shine Germany



© NDR/Uwe Ernst © NDR/Uwe Ernst

Freitag, 22:00 Uhr, NDR Fernsehen

Seit zehn Jahren moderieren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyr-Burckhardt nun schon gemeinsam die "NDR Talk Show". Zum Jubiläum schaut sogar Intendant Lutz Marmor höchstpersönlich vorbei. Als weitere Gäste sind "Bergdoktor" Hans Sigl, ZDF-Moderator Horst Lichter, Komiker Bastian Pastewka, Entertainer Dagmar Koller sowie Flemming Pinck und Max Michel dabei, die von sich behaupten, dass sie nicht wirklich singen können und trotzdem einen der interessantesten Chöre Hamburgs ins Leben gerufen haben. Nun träumen sie von einem Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie.

Produktion: NDR



Teilen