DWDL-Rundfunkrat: Kevin, Kahn und Dylans Amerika

Der "King of Queens" kehrt mit einer neuen Sitcom zurück und Nitro räumt für die Free-TV-Premiere im Sommer einen Sendeplatz frei. Außerdem: Die ARD befasst sich mit deutschen Torhütern und Wolfgang Niedecken begibt sich auf Bob Dylans Spuren.



17.06.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei



© Kobalt / Alexander Seidenstücker

Montag bis Freitag, 17:10 Uhr, Arte

Der Kölner Musiker Wolfgang Niedecken hat sich auf die Suche nach Bob Dylans Amerika gemacht. In New York trifft er die Menschen, die ihm Dylan und dessen Amerika wirklich näher bringen können: Künstler, Fotografen, Journalisten und natürlich Musiker. New York und Bob Dylan sind untrennbar miteinander verbunden. Schließlich nahm die Karriere des legendären Musikers vor mehr als 50 Jahren dort ihren Anfang. Doch was hat sich seit damals im "Big Apple" verändert und wie sieht das Greenwich Village, Dylans Wohn- und Schaffensort während der 1960er Jahre, heute aus?

Produktionsfirma: Kobalt



© CBS

Montag bis Freitag, 19:30 Uhr, Nitro

Als "King of Queens" wurde er zum Publikumsliebling, jetzt ist Kevin James wieder in einer Sitcom-Hauptrolle zu sehen: Im Mittelpunkt von “Kevin Can Wait“ steht der Polizist Kevin Gable (Kevin James), der durch die Verkettung mehrerer Umstände in den frühzeitigen Ruhestand geht. Glücklicher könnte Kevin eigentlich nicht sein, will er doch schon lange mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden Goody (Leonard Earl Howze), Duffy (Lenny Venito) und Kyle (Gary Valentine) verbringen. Doch sein Plan von einer entspannten Rentenzeit scheint schnell zu scheitern, als er merkt, wie stressig Familie sein kann.

Produktion: Hey Eddie Productions u.a.



© SWR/Bildersturm

Freitag, 22:00 Uhr, Das Erste

Die Hüter des Tores - sind auch die Hüter der Hoffnung. Sie sind das letzte Bollwerk gegen eine durchtrainierte, durchchoreographierte Angriffsmaschinerie von torhungrigen Vollstreckern. Sie sind die letzte Hoffnung der Fans, die drohende Niederlage durch einen Geistesblitz, einen unwahrscheinlichen Reflex doch noch abzuwenden. Ein Film über die Menschen hinter den Geschichten. Was bewegt sie, was bestimmt sie, wie gingen und gehen Stars wie Oliver Kahn, Manuel Neuer, Sepp Maier, Toni Schumacher, Jens Lehmann und andere mit diesem unfassbaren Druck um?

Produktion: Bildersturm



© ZDF/Petro Domenigg

Sonntag, 20:15 Uhr, ZDF

Der "Landkrimi" aus Österreich schafft es ins ZDF: In einem Schotterteich schwimmt blondes, halblanges Haar. Eine gut situierte Dame ruft die Polizei, und Abteilungsinspektorin Franzi (Nina Proll) fischt einen Skalp heraus. In einem Klärwerk findet sich zwischen Unrat ein Fuß mit einem Frauenschuh. Gleichzeitig kommt aus der Zentrale in Wiener Neustadt die Nachricht, dass der Skalp echt ist und von einer Frau zwischen 35 und 40 Jahren stammt, die seit zirka einem Jahr tot ist. Es werden weitere Leichenteile gefunden, die zweifelsfrei von ein und derselben Frau stammen. Aber von welcher?

Produktion: Lotus Film

"Crash Test Promis - Stars im Selbstversuch"

Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL

Nach den recht verhaltenen Quoten des ersten Durchgangs schiebt RTL während der Fußball-WM zwei weitere Folgen der Action-Quizshow nach. Bei Moderator Daniel Hartwich sind wieder vier prominente Kandidaten zu Gast, die sich als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen. Getreu dem Motto "Versuch macht klug" begeben sich Comedian Chris Tall, Moderatorin Annett Möller, Doku-Soap-Star Detlef Steves und der Ex-Kicker Thorsten Legat auf actionreiche Missionen.

Produktion: Constantin Entertainment



