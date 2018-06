DWDL-Rundfunkrat: Chicken, Salamander, Kultur-Finale

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Unsere TV-Tipps für die kommenden Tage sind garantiert WM-frei - und wer sie sehen will, muss diesmal mitunter etwas länger wach bleiben. Vom Doku-Drama über den Dreißigjährigen Krieg bis hin zur letzten Folge des Kulturmagazins "10 vor 11".



24.06.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 24.06.2018 - 20:15 Uhr



Montag, 22:30 Uhr, Das Erste

Mit dem Prager Fenstersturz im Mai 1618 beginnt der Dreißigjährige Krieg und damit der letzte große Religionskrieg in Europa. Er weitet sich zu einem Flächenbrand aus, in den nahezu alle europäischen Mächte des damaligen Europa verwickelt sind. Erst als Millionen Menschen gestorben sind und der halbe Kontinent verwüstet ist, können sich Europas Katholiken und Protestanten im Westfälischen Frieden auf eine neue Ordnung des Zusammenlebens einigen. Der Film lässt fünf Menschen erzählen, wie sie den Dreißigjährigen Krieg erlebt und erlitten haben. Alle haben wirklich gelebt, Spuren und Zeugnisse hinterlassen und waren zugleich Opfer und Täter.

Mittwoch, 22:55 Uhr, Arte

Eine dänische Groteske - erstmals im Fernsehen: Gabriel (Mads Mikkelsen) und Elias (David Dencik) - unterschiedlicher könnten Geschwister nicht sein. Doch eigentlich sind die beiden nur Halbbrüder und beschließen, ihren leiblichen Vater - einen Genetiker - auf der Insel Ork vor der dänischen Küste zu besuchen. Dort lernen sie drei ihnen bislang unbekannte weitere Halbbrüder kennen und mit ihnen eine Welt voller merkwürdiger Kreaturen und Zeugnisse skurriler Experimente.

Freitag, 21:55 Uhr, FOX

Start der zweiten Staffel: Nachdem Gerardi (Filip Peeters) unter großen persönlichen Verlusten eine Verschwörung aufgedeckt hat, deren Wurzeln bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreichten, ist dem Polizeiinspektor nur eine kurze Ruhepause vergönnt. Der Mord an einem politischen Flüchtling in Brüssel erregt seine Aufmerksamkeit - das Opfer war kurz zuvor aus Kitangi geflohen, einer ehemaligen belgischen Kolonie in Afrika. Die Aufständischen finanzieren sich durch den Verkauf illegal geschürfter "Blutdiamanten". Hat der Mord etwas mit dem Bürgerkrieg in dem afrikanischen Staat zu tun?

Montag, 0:30 Uhr, RTL

Die 1509. Ausgabe ist zugleich die letzte des Kulturmagazins "10 vor 11" - und zum Abschied gibt's sogar eine Folge in Überlänge. Angekündigt wird ein 90-Minuten-Programm mit neun Kapiteln. Mit dabei: Hannelore Hoger, Thomas Gottschalk, Friedrich Kittler, Dirk Baecker, Andrea Komlosy, Jürgen Kocka, Olli Schulz, Helge Schneider, Michel Serres, Niklas Luhmann, Heiner Müller, Hans-Thomas Janka, Andrea Kunder, David Gross (Nobelpreisträger), Rainer Weiss (Nobelpreisträger), Karin Mölling, Sir Henry, Sophie Rois, Präsident Trump und viele andere Gästen.

Donnerstag, 23:45 Uhr, Das Erste

Zusammen mit ihren alten Freunden Gerhard Polt und den Well-Brüdern gingen Die Toten Hosen im Sommer 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Das Motto der Konzertreise: "Im Auge des Trommelfells". Die seltenen Abende haben Kultcharakter, an denen diese Freigeister auf der Bühne ihre Freundschaft zelebrieren und dem Publikum eine wilde Mischung aus schrägem Humor, Rock’n’Roll und bayrischem Mundartanarchismus zwischen Improvisation und Wahnsinn präsentieren. Aufgezeichnet wurde der Auftritt im Berliner Admiralspalast an zwei Abenden von Regisseur Sven Offen.

