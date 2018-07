DWDL-Rundfunkrat: Waalkes, Balder, Giermann

© DWDL

Die erste Woche nach der Fußball-Weltmeisterschaft hält zahlreiche Neustarts bereit, darunter eine tägliche Version von "Genial daneben". Außerdem: Max Giermann testet das Wissen von Kids und Otto Waalkes feiert runden Geburtstag.



15.07.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 15.07.2018 - 20:15 Uhr



Sonntag, 22:00 Uhr, ZDF

Das ZDF würdigt den Komiker an dessen 70. Geburtstag mit einer besonderen, nicht ganz ernst gemeinten Dokumentation. Otto Waalkes alias Reporter Harry Hirsch ist dem Erfolgsgeheimnis des großen Komikers auf der Spur. Unterstützt wird er dabei unter anderen von Hans Werner Olm, Guido Knopp, Karen Webb, Berti Vogts, Detlev Buck und "Maddin" Schneider.

Produktion: Kimmig Entertainment



Dienstag, 20:15 Uhr, kabel eins

Die neue Reportage-Reihe begleitet den Alltag von Angestellten des Klinikums Frankfurt-Höchst, darunter Dr. Thomas Massa, Alessandro Nappi und 15 ihrer Kollegen - vom Verwalter des Zentrallagers bis zum Chefarzt der Notaufnahme. Zum ersten Mal hat ein Fernsehteam Zugang zu allen Abteilungen und ist so auch hautnah in Momenten der Anspannung, Trauer und Freude dabei. kabel eins verspricht "einzigartige und emotionale Bilder".

Produktion: Janus TV



Dienstag, 20:15 Uhr, RTL

Schaffen Familien den Sprung aus der Sozialhilfefalle, wenn sie ihre kompletten Hartz IV Jahresbezüge auf einen Schlag bekommen? Diese Frage wollen die Ex-Hartz-IV-Empfängerin Ilka Bessin, der Ex-Bürgermeister von Berlin-Neukölln Heinz Buschkowsky sowie der Gründungsexperte Felix Thönnessen beantworten. Drei Familien erhalten die einmalige Chance, ihr Leben mit der finanziellen Starthilfe von bis 33.000 Euro selbst in die Hand zu nehmen.

Produktion: Endemol Shine Germany



Montag bis Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode? Fragen dieser Art stellt Hugo Egon Balder ab sofort täglich in der neuen Quiz-Version von "Genial daneben": Hella von Sinnen, Wigald Boning und jeweils zwei Gaststars müssen skurrile, bunte und wissenswerte Fragen des Publikums im Studio beantworten. Wer es schafft, die Promis aufs Glatteis zu führen, hat am Ende die Chance auf 5.000 Euro.

Produktion: Constantin Entertainment



Samstag, 20:15 Uhr, RTL

Im Mittelpunkt dieser neuen Show stehen besonders schlaue Kids: Auf sie warten in jeder Runde Herausforderungen, die ihre ganze Intelligenz fordern und die sie in Dreier-Teams bewältigen müssen. Dabei geht es um Wissen und Schnelligkeit, aber auch um Taktik und Teamfähigkeit. So sollen sie zum Beispiel einen kompletten Kartensatz in der richtigen Reihenfolge wiedergeben, immer komplexer werdende Gleichungen im Kopf rechnen, komplizierte Wörter in Sekundenschnelle rückwärts buchstabieren oder das gesamte Flughafen-Streckennetz Deutschlands aufsagen können. Moderiert wird die Show von Max Giermann.

Produktion: Warner Bros.



