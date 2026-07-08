In gewohnt nüchterner Art wurden am Mittwochmorgen in Los Angeles die Nominierten für die diesjährigen Primetime Emmys verlesen - von einer Zeremonie zu sprechen, wäre wirklich zu viel gesagt. Ganz vorne rangiert mit "The Pitt" einer der Abräumer des letzten Jahres. Damals wurden aus 13 Nominierungen letztlich fünf Emmys, diesmal ist die Serie, die in Echtzeit in einer Notaufnahme spielt, sogar satte 25 Mal im Rennen.

"Pluribus" macht "The Pitt" die Titelverteidigung streitig

"The Pitt" könnte nicht nur den Emmy für die beste Drama-Serie verteidigen, auch Hauptdarsteller Noah Wyle war vergangenes Jahr schon mit einem Emmy bedacht worden und ist ebenfalls wieder im Rennen. Obendrein ist er auch noch persönlich als Regisseur nominiert. Stolperstein auf dem Weg zur Titelverteidigung könnte am ehesten wohl die AppleTV-Serie "Pluribus" sein, hinter der Vince Gilligan steckt, der nach "Breaking Bad" und "Better Call Saul" wieder eine bemerkenswerte Arbeit abgeliefert hat - und dabei wieder mit Rhea Seehorn zusammengearbeitet hat, die auch als beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie im Rennen ist.

Wie im letzten Jahr sind "The Diplomat" ("Diplomatische Beziehungen" / Netflix), "Paradise" (Hulu) und "Slow Horses" (Apple TV) wieder im Rennen. Weil von der damaligen Nominierten-Liste "Andor", "The Last of Us", "Severance" und "The White Lotus" gar nicht mit einer neuen Staffel am Start waren, gab es aber noch Platz für weitere Neulinge. Auf die Nominierten-Liste haben es so auch noch das nächste "Game of Thrones"-Spinoff "A Knight of the Seven Kingdoms" sowie "The Gilded Age" mit Staffel 3 (beide HBO Max) und die Apple-TV-Serie "Your Friends & Neighbors", die es nun mit Staffel 2 zu höheren Emmy-Weihen bringen könnte.

Bei den Hauptdarstellern bekommt es Noah Wyle wie im letzten Jahr wieder mit Sterling K. Brown ("Paradise") und Gary Oldman ("Slow Horses" zu tun, daneben komplettieren Rufus Sewell ("The Diplomat") und Mark Ruffalo ("Task") das Feld. Bei den Hauptdarstellerinnen tist ordentlich Bewegung drin, aus dem Vorjahresfled ist nur Keri Russel ("The Diplomat") wieder mit an Bord, neben der schon genannten Rhea Seehorn sind ansosnten noch Carrie Coon ("The Gilded Age"), Chase Infiniti ("The Testaments") und Zendaya ("Euphoria") nominiert.

"Hacks" führt vor "Widow's Bay" bei den Comedyserien

Bei den Comedyserien liegt wiederum der langjährige Emmy-Favorit "Hacks" mit Blick auf die Anzahl der Nominierungen ganz vorn: Die finale fünfte Staffel findet sich ganze 24 Mal auf der Nominierten-Liste. Für alle Staffeln war sie bislang als beste Comedyserie nominiert, gewonnen hat sie den Preis bislang einmal im Jahr 2024. Nun könnte es zum Abschied also für eine weitere Auszeichnung reichen. Vor allem ist es die Hauptdarstellerin Jean Smart, die die Academy-Mitglieder offenbar Jahr für Jahr aufs neue Begeistert hat: Sie erhielt bislang für alle vier Staffeln den Preis als beste Hauptdarstellerin und gilt damit sicherlich auch diesmal als Favoritin auf die Auszeichnung.

Als stärkster Konkurrent darf auch hier eine neue Serie aus dem Hause Apple TV gelten: Die Horror-Comedy "Widow's Bay" hat in den letzten Wochen ordentlich Buzz generiert, was sich nun in satten 19 Nominierungen niedergeschlagen hat. Hauptdarsteller Matthew Rhys hat dabei gleich zwei Eisen im Feuer: Er ist nicht nur für "Widow's Bay" nominiert, sondern obendrein auch noch als bester Hauptdarsteller in einer Mini- oder Anthologie-Serie für "The Beast in me".

Doch zuerst noch zum restlichen Nominierten-Feld im Comedy-Bereich: Vorjahressieger "The Studio" war nicht mit neuen Folgen am Start, "What we do in the shadows" ist zu Ende - ansonsten finden sich aber alle Vorjahresnominierten erneut auf der Liste: "Abbott Elementary" (ABC), "The Bear" (FX) "Nobody wants this" (Netflix), "Only murders in the Building" (Hulu) und "Shrinking" (Apple TV). Mit "Margo's Got Money Troubles" (hierzulande "Only Margo") liefert Apple TV+ zudem auch noch den zweiten Neuling. Dass der Stern von "The Bear" (das hier übrigens nicht mit der neuesten Staffel, sondern noch mit Staffel 4 in die Wertung eingeht) allerdings langsam sinkt, lässt sich daran ablesen, dass Hauptdarsteller Jeremy Allen White diesmal nicht mehr unter den Nominierten ist, anders übrigens als seine Kollegin Ayo Edebiri.

"Beef" führt das Feld bei Limited/Anthology Series an

Im Bereich "Limited or Anthology Series" gibt es ein Wiedersehen: "Beef" war hier schon mit der ersten Staffel 2023 nominiert und räumte damals auch acht Emmys ab. Die zweite Staffel der Anthologie-Serie von Netflix ist nun 16 Mal im Rennen und ist damit erneut die meistnominierte in ihrem Segment. Starke Konkurrenz kommt von "DTF St. Louis" von HBO Max, das es auf 13 Nominierungen bringt. Daneben sind noch "All her Fault" (Peacock), "The Beast in Me" (Netflix) und "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" (FX) nominiert.

Schon etwas vorab bekanntgegeben hatte die Academy die Nominierungen in der Kategorie "Outstanding Variety Series", wohinter sich vor allem das Late-Night-Segment verbirgt. Hier treten mit Stephen Colbert und Jimmy Kimmel zwei an, die schon aufgrund der Eingriffe Trumps beste Chancen auf Auszeichnungen haben, dazu die "Daily Show", "Last Week Tonight" und "Saturday Night Live". Aufgrund einer etwas kuriosen Regeländerung ist es hier möglich, dass mehrere Preise in einer Kategorie vergeben werden - theoretisch könnten sogar alle ausgezeichnet werden.

Verliehen werden die Emmys in diesem Jahr übrigens nicht sonntags, sondern an einem Montagabend, konkret am 14. September um 20 Uhr Ostküstenzeit. Das war auch in der Vergangenheit schon mehrfach der Fall, wenn NBC mit der Übertragung dran war, weil der Sonntag dort traditionell dem quotenstarken American Football gehört. Als Moderatorin führt diesmal Mariska Hargitay durch den Abend - bekannt aus dem Dauerbrenner "Law & Order: SVU", für den sie schon 2006 selbst einen Emmy bekam. Es ist tatsächlich das erste Mal seit 15 Jahren, dass wieder eine Frau die Emmys moderiert. Zuletzt war es 2011 Jane Lynch. Ein großer Teil der Kategorien wird auch diesmal wieder an den zwei vorgelagerten Creative Arts Emmy-Abenden am 5. und 6. September vergeben.

Die Nominierten in den wichtigsten Kategorien

Drama Series

The Diplomat (Netflix)

The Gilded Age (HBO Max)

A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)

Paradise (Hulu)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

Your Friends & Neighbors (Apple TV)

Comedy Series

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX/Hulu)

Hacks (HBO Max)

Margo's ot Money Troubles (Apple TV)

Nobody wants this (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV)

Widow's Bay (Apple TV)

Limited or Anthology Series

All her fault (Peacock)

The Beast in me (Netflix)

Beef (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (FX/Hulu)

Lead Actress in a Drama Series

Carrie Coon ("The Gilded Age"/HBO Max)

Chase Infiniti ("The Testaments"/Hulu)

Keri Russell ("The Diplomat"/Netflix)

Rhea Seehorn ("Pluribus"/Apple TV)

Zendaya ("Euphoria"/HBO Max)

Lead Actor in a Drama Series

Sterling K. Brown ("Paradise"/Hulu)

Gary Oldman ("Slow Horses"/Apple TV)

Mark Ruffalo ("Task"/HBO Max)

Rufus Sewell ("The Diplomat"/Netflix)

Noah Wyle ("The Pitt"/HBO Max)

Lead Actress in a Comedy Series

Quinta Brunson ("Abbott Elementary"/ABC)

Ayo Edebiri ("The Bear"/FX/Hulu)

Elle Fanning ("Margo's Got Money Troubles"/Apple TV)

Lisa Kudrow ("The Comeback"/HBO Max)

Jean Smart ("Hacks"/HBO Max)

Lead Actor in a Comedy Series

Yahya Abdul-Mateen II ("Wonder Man"/Disney+)

Steve Carell ("Rooster"/HBO Max)

Matthew Ryhs ("Widow's Bay"/Apple TV)

Jason Segel ("Shrinking"/Apple TV)

Martin Short ("Only Murders in the Building"/Hulu)

Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie

Claire Danes ("The Beast in me"/Netflix)

Sally Field ("Remarkably Bright Creatures"/Netflix)

Carey Mulligan ("Beef"/Netflix)

Sarah Pidgeon ("Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"/ FX/Hulu)

Sarah Snook ("All her fault"/Peacock)

Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie