DWDL-Rundfunkrat: Tatort, Tanken, Feierabend

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Der "Tatort" meldet sich mit einer besonderen Folge aus der Sommerpause zurück, ZDFneo startet eine Tankstellen-Sitcom und Sat.1 versucht sich an einem neuen Vorabend-Magazin. Einiges los also in den kommenden Tagen. Unsere Tipps...



29.07.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 29.07.2018 - 20:15 Uhr



© ZDF/Marion von der Mehden

Dienstag, 22:45 Uhr, ZDFneo

Neue Sitcom bei ZDFneo: Georg wird als Tagschichtleiter der "Super"-Tankstelle gefeuert und zum Leiter der Nachtschicht degradiert. Tagsüber liegt sein Reich nun in den Händen der bezaubernden Jana. Das will Georg auf keinen Fall auf sich sitzen lassen und schmiedet die abstrusesten Pläne. Denn er will beweisen, dass er ins höhere Management gehört. Doch bei seinem Versuch, die Schicht zu leiten wie einen erfolgreichen DAX-Konzern, stehen ihm seine beiden Mitarbeiter im Weg: Studienabbrecher Daniel und der verhinderte Rockmusiker Olaf betrachten ihre Jobs eher als Auszeit. Und tatsächlich kommen nachts kaum Kunden an die Tanke im Nirgendwo.

Produktion: Letterbox



© SRF/Hugofilm

Sonntag, 20:15 Uhr, Das Erste

Ein neuer "Tatort" aus der Schweiz - und gleich ein ganz besonderer: Die gesamte Handlung wurde in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht. Dies erforderte eine punktgenaue Inszenierung und intensive Proben. Insgesamt wurde der "Tatort: Die Musik stirbt zuletzt" wurde an vier Abenden - ähnlich einer Theateraufführung - durchgespielt, während der Kameramann Filip Zumbrunn den Schauspielerinnen und Schauspielern stetig folgte, ohne je die Aufnahmen zu unterbrechen. Dani Levy schrieb das Buch und führte Regie.

Produktion: SRF / Hugofilm Productions



© Sat.1/Andre Kowalski

Montag bis Freitag, 18:00 Uhr, Sat.1

Sat.1 startet einen neuen Versuch, am Vorabend ein Magazin zu etablieren, und hat dafür neben "Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann auch noch Annett Möller von RTL abgeworben. Der Sender verspricht "kontroverse Diskussionen, raffinierte Servicetipps, persönliche Schicksale sowie Geschichten hinter den Schlagzeilen des Tages". Hinzu kommen prominente Talk-Gäste und diverse Studio-Aktionen - eben ein "Frühstücksfernsehen" am Abend.

Produktion: MAZ&More



© Sat.1 / Raymond Roemke

Mittwoch, 20:15 Uhr, Sat.1

Fiktion trifft Realität: Zwei der erfolgreichsten Krimi-Autoren Deutschlands treten an gegen einen der besten Ermittler Deutschlands. Schreiben Volker Klüpfel und Michael Kobr ("Kluftinger") den perfekten Mord oder löst der echte Kriminalkommissar Peter Honecker den Fall unter realen Bedingungen in 48 Stunden? Die Schauspieler erhalten genaue Figurenprofile. Während der Verhöre mit dem Ermittler müssen sie in ihrer Rolle bleiben und improvisieren. Der Schauspieler-Riege gehören unter anderem Nova Meierhenrich, Maria Bachmann, Jonathan Beck und Sina Valeska Jung an.

Produktion: Odeon Entertainment



© RTL/Ruprecht Stempell/David Merle

Freitag, 20:15 Uhr, RTL

Die zweite Staffel der Spielshow mit Frank Buschmann steht an: Mittelpunkt der Show ist eine zwölf Meter hohe Wand, an der sich alles entscheidet: werden die Kandidaten steinreich oder gehen sie mit leeren Händen? Das Spielprinzip ist einfach: das obere Ende der Wand ist in sieben Positionen aufgeteilt, aus denen Bälle herunterfallen. Im Laufe des Spiels wird das Kandidatenpaar getrennt und ein Kandidat muss in der sogenannten "Isolation" alleine die Quizfragen beantworten, während der andere an der Wall weiterspielt. Im Idealfall winken mehrere Millionen Euro als Gewinn.

Produktion: EndemolShine Germany



Teilen