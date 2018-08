DWDL-Rundfunkrat: Gladiatoren, Cantz und Hai-Alarm

© DWDL

ProSieben setzt in den nächsten Tagen weiter auf Shows: Neben der Rückkehr von "Global Gladiators" steht mit "Time Battle" ein Neustart am Samstagabend an. Außerdem: Guido Cantz nur neuer Show im WDR und Abschied von "Sharknado".



19.08.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 19.08.2018 - 20:15 Uhr



Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Mit einer Eigenentwicklung versucht sich ProSieben am hart umkämpften Samstagabend: In "Time Battle" braucht es erst Geschick, Ausdauer, Konzentration und Nervenstärke, bevor es um Köpfchen geht. Denn in jeder Runde muss zunächst in einem Spiel Zeit erkämpft werden, in der es dann eine Quizaufgabe zu lösen gilt. Vor jeder Runde entscheiden die Zweier-Teams, wer die Zeit- und wer die Denk-Aufgabe bestreitet. Die zwei besten Teams treten im Finalspiel um den Hauptgewinn von 50.000 Euro gegeneinander an. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann und Christian Düren.

Produktion: UFA Show & Factual



© WDR / Max Kohr

Freitag, 21:00 Uhr, WDR Fernsehen

Moderator Guido Cantz und seine zwei prominent besetzten Rateteams begeben sich in Quizrunden, Aktionsspielen und mit persönlichen Anekdoten auf eine Zeitreise in die 70er, 80er, und 90er Jahre, die - so der Wunsch des WDR - "nostalgisch-witzig" sein soll. Als Teamkapitäne kämpfen in sechs Folgen Sabine Heinrich und Ingolf Lück um den Sieg, in der ersten Ausgabe erhalten sie Unterstützung von Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer und Entertainer Hugo Egon Balder.

Produktion: Prime Productions



© MDR/Wiedemann&Berg/Anke Neugebauer

Sonntag, 20:15 Uhr, Das Erste

Nora Tschirner und Christian Ulmen ermitteln wieder: Der Mord an Christoph Hassenzahl, dem Geschäftsführer einer traditionsreichen Kloßmanufaktur, erschüttert Weimar. Seine Überreste werden in granulierter Form gefunden. Kurz nachdem die Kommissare Kira Dorn und Lessing die Ermittlungen aufgenommen haben, taucht Hassenzahls totgeglaubte Ehefrau Roswita wieder auf. Zwar finden die Ermittler heraus, dass der Abstieg von der Kloßkönigin zur Klokönigin der Wahrheit entspricht, dennoch gerät Roswita unter Mordverdacht.

Produktion: Wiedemann & Berg Television



© ProSieben © ProSieben "Global Gladiators"

Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Vom tropischen Dschungel über die Millionenmetropole Bangkok bis an die paradiesischen Strände der Andamanensee: Acht Prominente, darunter Sabrina Setlus, Lucas Cordalis und Joey Heindle, reisen in einem ausgebauten Frachtcontainer quer durch das Land des Lächelns. Überwacht von zahlreichen Kameras, müssen sie lernen, auf engstem Raum miteinander auszukommen. In Challenges müssen sich die "Gladiatoren" beweisen und Ausdauer, Nervenstärke und Teamspirit an den Tag legen.

Produktion: FischWillWurm Media





© Syfy © Syfy "Sharknado 6"

Donnerstag, 20:15 Uhr, Syfy

Der finale Hai-Tornado steht an: In der alles entscheidenden Schlacht versuchen Ian Ziering, Tara Reid, Cassie Scerbo, Vivica A. Fox und Judah Friedlander wieder die globale Katastrophe zu verhindern. Fin hat bereits überall auf der Welt gegen die Haie gekämpft und sprengt nun in einer letzten Mission auch die Grenzen von Zeit und Raum um den Sharknado zu vehindern, mit dem alles begann. Auf ihrer Reise durch die Zeit treffen unsere Helden auf Dinosaurier, Cowboys und Ritter, unternehmen eine Fahrt auf der Arche Noah und kämpfen gegen Nazis.

Produktion: The Asylum



