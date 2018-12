Danke für alles: Wir trauern um große Persönlichkeiten

© Screenshot Collage

2018 war auch ein Jahr der Abschiede: Zahlreiche Persönlichkeiten, die das Fernsehen über viele Jahre hinweg prägten, sind für immer von uns gegangen. Erinnerungen an Dieter Thomas Heck, Wolfgang Völz, Martin Haas und viele andere...



Das Jahr ist fast vorbei - höchste Zeit also, sich noch einmal an all jene zu denken, die uns in den zurückliegenden Monaten für immer verlassen haben. Und davon gab es 2018 leider sehr viele: Wir erinnern uns an zahlreiche große Persönlichkeiten, deren Tod längst nicht nur die Medienbranche erschüttert hat, sondern auch Millionen von Fernsehzuschauern, die ihre Filme und Shows liebten.

Unser Blick zurück soll daher auch daran erinnern, welch schöne Momente uns diejenigen bescherten, um die wir in diesem Jahr zu trauern hatten. Unvergessen etwa, wie sich Schnellsprecher Dieter Thomas Heck von den Zuschauern der "Hitparade" verabschiedere oder wie Wolfgang Völz dem "Käpt'n Blaubär" seine legendäre Stimme lieh oder wie Egon Hoegen einst Verkehrstipps im "7. Sinn" verlas.

Für große Trauer sorgte außerdem der Tod von Nachrichtensprecher Martin Haas, der fast drei Jahrzehnte hinweg im "Frühstücksfernsehen" zu sehen war und zu den ältesten Mitarbeitern von Sat.1 zählte. Oder der plötzliche Tod von Moderatorin Stefanie Tücking, die mehrere Generationen für Musik begeisterte - auch lange nach "Formel Eins".

Mit unserer Liste der Abschiede wollen wir uns verbeugen und bei Siegfried Rauch, Marie Gruber und all den anderen Verstorbenen noch einmal Danke sagen: Danke für so viele wunderbare TV-Momente!

