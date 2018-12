Von "10 vor 11" bis VIVA: Die Medien-Abschiede 2018

© WDR/RTL/ProSiebenSat.1/ABC

Formate und Personen, die das Fernsehen prägten - von einigen von ihnen mussten sich Zuschauer und Kollegen 2018 verabschieden. Die Liste ist lang und reicht von Schäferkordt und Ebeling bis hin zu "House of Cards", Viva und dem "Tatortreiniger".



29.12.2018 - 10:10 Uhr von Alexander Krei

2018 ist das Jahr, in dem sowohl ProSiebenSat.1 als auch die Mediengruppe RTL Deutschland an der Spitze personelle Weichen stellten: Während sich Thomas Ebeling durch seine unglücklichen Äußerungen über das eigene Publikum vor allem selbst ins Abseits beförderte, kam der Abschied von Anke Schäferkordt bei RTL schon deutlich überraschender. Und mit dem Wechsel von Fremantle-Chefin Cécile Frot-Coutaz gab's noch einen weiteren prominenten Abgang in der TV-Branche.

Doch es sind keineswegs nur die großen Personalien, an die DWDL.de kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal erinnern möchte. Auch so mancher Publikumsliebling verabschiedete sich vom Bildschirm - allen voran Robert Atzorn, der in der Vergangenheit als "Lehrer Dr. Specht" oder "Tatort"-Star Millionen Zuschauer unterhielt. Und von Joachim Luger, der mehr als 30 Jahre den Vater Beimer in der "Lindenstraße" verkörperte, mussten sich die Zuschauer in diesem Jahr verabschieden.

Hinzu kommen Matthias Brandts Abschied vom "Polizeiruf 110", Andreas Hoppes letzter Einsatz im "Tatort" und die letzte Staffel des Netflix-Hits "House of Cards", der ganz anders endete als sich das alle Beteiligten ursprünglich ausdachten. Amazon stellte unterdessen seine erste deutsche Serie ein und Steffen Henssler gab sich bei ProSieben geschlagen, nachdem die Fußstapfen von Stefan Raab womöglich doch ein wenig zu groß für ihn waren.

Und dann ist da auch noch der Musiksender Viva, der eine ganze Generation prägte und zum Jahresende für immer eingestellt wird. Viva forever - manchmal gilt das eben doch nicht immer.

