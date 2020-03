Coronavirus: So schützen die TV-Sender ihre Mitarbeiter

© imago images / ZUMA Wire

Zahlreiche Fernsehsender haben im Zuge des Coronavirus bereits Maßnahmen ergriffen, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Das geht weit über die Anweisung zum regelmäßigen Händewaschen hinaus. DWDL.de hat sich umgehört...



10.03.2020 - 23:50 Uhr von Timo Niemeier 10.03.2020 - 23:50 Uhr

In den vergangenen Tagen hat es wegen des Coronavirus viele Schlagzeilen rund um abgesagte Events und Veranstaltungen gegeben. So wurde eine Schlagershow mit Florian Silbereisen ebenso abgesagt wie die Verleihung der Goldenen Kamera. Disney hat zudem das europäische Launch-Event für seinen Streamingdienst Disney+ abgesagt und auch die MIPTV ist ersatzlos gestrichen worden. Das Coronavirus hat also längst auch Auswirkungen auf die Medienbranche. Doch was tun die einzelnen Sender eigentlich, um ihre Mitarbeiter zu schützen?

ProSiebenSat.1

Mediengruppe RTL

Die bislang größten Auswirkungen hat das Virus auf die ProSiebenSat.1-Gruppe gehabt. Zwischenzeitlich mussten 200 Mitarbeiter aus dem Home Office arbeiten , darunter auch CEO Max Conze. Der ist inzwischen, wie 150 andere Mitarbeiter auch, wieder zurück am Arbeitsplatz. Zwei bestätigte Fälle von infizierten Personen hat es bislang in der Belegschaft des Unternehmens gegeben, daher hat man auch einige Maßnahmen getroffen. So sollen Dienstreisen "in besonders betroffene Gebiete" derzeit vermieden werden. "Sollte dies nicht möglich sein, müssen die Mitarbeiter im Anschluss für 14 Tage vom Homeoffice aus arbeiten", heißt es aus Unterföhring. Eine generelle Anweisung zum Arbeiten im Home Office hat es bislang aber nicht gegeben.

RTLzwei

Die Mediengruppe RTL hat zuletzt bereits ihrem geplanten Streaming Summit verschoben und will diesen im Sommer nachholen. Wegen der MIPTV-Absage plant man zudem ein Netzwerk-Event in Köln ( DWDL.de berichtete ). Um die Mitarbeiter zu schützen, sei frühzeitig eine Arbeitsgruppe gegründet worden, die die aktuellen Entwicklungen von Tag zu Tag neu bewertet, heißt es vom Unternehmen. Diese Arbeitsgruppe besteht neben dem hauseigenen Betriebsarzt und Kollegen aus dem Bereich Health & Services aus Vertretern der unterschiedlichen Bereiche der Mediengruppe RTL. Außerdem wurden bereits einige konkrete Maßnahmen gesetzt. Neben einer Aufforderung zu regelmäßiger Handhygiene gehört dazu eine "No Hand Shake"-Policy. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter dazu angehalten, auf alle nicht zwingend notwendigen Dienstreisen, national wie international, zu verzichten. Stattdessen soll es vermehrt Telefon- und Videokonferenzen geben. "Zudem nehmen die Mitarbeiter*innen ihre mobilen Geräte mit nach Hause, um – falls es die Situation notwendig machen sollte – von zu Hause aus arbeiten zu können."

ZDF

ARD

Etwas komplizierter ist die Lage in der ARD, hier gibt es nämlich keine einheitliche Regelung, weil die verschiedenen Anstalten eigenständig entscheiden. Grundsätzlich bestehe aber ein Austausch zwischen den Landesrundfunkanstalten, heißt es von der ARD. Die jeweils Verantwortlichen würden abwägen und für ihren jeweiligen Sender entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden - auch die anderen Sender sollen dann über die Schritte informiert werden. "In welcher Form ARD-Treffen zwischen den Sendern stattfinden, wird derzeit im Einzelfall geprüft. Denkbar sind natürlich Videoschalten", so die ARD auf DWDL.de-Anfrage.

Sehr betroffen vom Coronavirus ist NRW - und damit der, wo es ja auch bereits einen Fall im Rundfunkrat gab ( DWDL.de berichtete ). Am Dienstag gab es im WDR zum Thema Coronavirus einen Video-Call mit dem Betriebsarzt, bei dem die Mitarbeiter Fragen stellen konnten. Darüber hinaus seien alle WDR-Standorte mit Desinfektionsspendern ausgestattet worden und man informiere die Mitarbeiter fortlaufend im Intranet und per Mail über den aktuellen Stand. Wer sich in Risikogebieten aufgehalten hat, muss sich mit den Vorgesetzten und dem Betriebsarzt in Verbindung setzen und unter Umständen 14 Tage lang von zu Hause aus arbeiten. "In begründeten Einzelfällen ist es auch möglich, einen Test direkt in der Betriebsarztpraxis durchführen zu lassen", so eine WDR-Sprecherin. Außerdem hat der WDR seine Mitarbeiter dazu aufgerufen, auf "nicht zwingend notwendige Dienstreisen" zu verzichten und diese zu verschieben. Besucherführungen durch den WDR finden derzeit nicht statt. Natürlich berichtet aber auch der WDR aus betroffenen Gebieten wie etwa Heinsberg. Hier gilt: Kein Händeschütteln, Einweg-Handschuhe nutzen, FFP2-Maske tragen, Mindestabstand halten, Ton bei Interviews angeln oder den Mikroschutz entsorgen sowie Produktionsgeräte nach dem Einsatz gründlich reinigen. "Grundsätzlich gilt: Wer solche Einsätze nicht machen möchte, muss sie nicht machen."

Sky

