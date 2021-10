Fast könnte man meinen, die Pandemie habe gar nicht stattgefunden, wenn man auf die Produktionspläne von Network Movie schaut. Von Widrigkeiten weitgehend unbeeindruckt, hat die ZDF-Enterprises-Tochter ihren Wachstumskurs über die vergangenen zwei Jahre fortgesetzt. Wurden im Vor-Corona-Jahr 2019 noch fünf Serien und 20 Filme gedreht, so stieg der Output 2020 auf zehn Serien und 22 Filme. Im laufenden Jahr wird der vorläufige Höchststand von 13 Serien und 24 Filmen erreicht. Bemerkenswert ist die rasche Steigerung des seriellen Volumens auf mehr als das Zweieinhalbfache. Abnehmer von 36 der 37 diesjährigen Produktionen ist das ZDF.

"Network Movie hat aus Sicht unseres Gesellschafters natürlich die strategische Aufgabe, die steigenden Bedürfnisse des ZDF-Verbunds zu erfüllen", sagt Network-Movie-Geschäftsführer Wolfgang Cimera im Gespräch mit DWDL.de. "Trotzdem müssen wir genauso mit Qualität und guten Ideen überzeugen wie andere Produzenten auch. Es ist nicht an uns, zu entscheiden, was genug oder zu viel ist."

Andere Produzenten sehen das durchaus anders. Seit Gründung der öffentlich-rechtlichen Fiction-Tochter im Jahr 1998 gab es wiederholt Wellen des Protests aus dem freien Produktionsmarkt. Es ist kein Zufall, dass die Welle gerade wieder anschwillt. Network Movie will weiter wachsen, macht keinen Hehl daraus und bietet damit Angriffsfläche. Innen- und Außenwahrnehmung der Produktionsfirma klaffen teils extrem auseinander. Die interne Logik geht in etwa so, dass Wachstum notwendig sei, um auch künftig das gewünschte Level an Profitabilität halten zu können. Bei 89,43 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2019, dem jüngsten veröffentlichten, notierte Network Movie einen Vorsteuergewinn von 6,97 Millionen Euro sowie eine Kapitalrücklage von 6,71 Millionen Euro, aus der die Gesellschafterin ZDF Enterprises wiederum 5,71 Millionen Euro entnahm.

© Network Movie Andi Wecker

Das Entwicklungstempo für neue Serien scheint sich so spürbar beschleunigen zu lassen. In diesen Tagen beginnen in Köln und Umgebung die Dreharbeiten für die nächste vom Writers' Room geschriebene ZDFneo-Serie: "Das F-Wort" handelt vom Chaos einer modernen Wahlfamilie, die dadurch entsteht, dass vier Freunde mit Anfang 30 beschließen, ein gemeinsames Haus zu beziehen und ihren Familienanhang mitzubringen. Derweil sitzt der Writers' Room schon an der zweiten Staffel von "Start the fck up" – ZDFneo hat vor Ausstrahlung der ersten einen Entwicklungsauftrag für acht weitere Episoden erteilt. Zudem hofft man bei Network Movie darauf, mit der jungen Truppe seinen Kundenradius erweitern zu können. "Es ist unser klares Ziel, breit im Markt anzubieten – auch außerhalb des ZDF", so Wecker. "Wir entwickeln momentan zwei neue Serienprojekte für externe Auftraggeber. Der Bedarf an fiktionaler Comedy ist riesig."

© Network Movie Wolfgang Cimera

"Unabhängig vom Image verfolgen wir über alle Standorte eine klare Wachstumsstrategie"

Wolfgang Cimera, Geschäftsführer, Network Movie

Das scheint erst recht für Studio Zentral in Berlin zu gelten, das einen echten Schnellstart hingelegt hat. Zum Output der Firma steuert die Einheit dieses Jahr bereits fünf Serien und zwei Filme bei, darunter kleinere ZDFneo-Formate ebenso wie den ZDF-Freitagskrimi "Jenseits der Spree". "Mit Studio Zentral wollten wir ganz gezielt gerade in Berlin eine Marke schaffen, die als jünger wahrgenommen wird", so Cimera. "Aber unabhängig vom Image verfolgen wir über alle Standorte eine klare Wachstumsstrategie, dafür reicht jung und hip allein nicht aus."

© Produzentenverband Erwin M. Schmidt

In der Tat wirft etwa das Timing der Ausschreibung für den neuen Freitagskrimi Fragen auf. Beim ZDF-Produzententag Ende August 2019 hatte der Sender die anwesenden Programmlieferanten dazu aufgerufen, bis Oktober Nachfolgeformate für die auslaufende Serie "Der Kriminalist" einzureichen, und enstprechende Details zu Budget und Sendeplatzprofil vorgegeben. Obwohl es Studio Zentral zu diesem Zeitpunkt offiziell noch gar nicht gab, landete der Auftrag für "Jenseits der Spree" später genau dort. Mehrere andere Produzenten, die Zeit und Geld in die Ausschreibung investiert hatten, sagen heute, sie fühlten sich verschaukelt.

"Die auffallend zuverlässige Auftragserteilung an Network Movie bei Ausschreibungen spricht für interne Absprachen zu Ungunsten des freien Produzentenmarkts"

Erwin M. Schmidt, Geschäftsführer, Produzentenverband

"Wenn man von außen Anzahl und Art der Beauftragungen von Network Movie durch das ZDF beobachtet, muss man zu dem Schluss kommen, dass Network Movie offenbar fest mit bestimmten Programmkontingenten rechnen kann. Aus eigener Kraft erscheint uns das sonst schwer vorstellbar", so Verbandschef Schmidt. "Die auffallend zuverlässige Auftragserteilung an Network Movie bei Ausschreibungen spricht für interne Absprachen zu Ungunsten des freien Produzentenmarkts. Wir fordern das ZDF auf, auf dem Transparenzportal Auskunft zu seiner Vergabepraxis an Network Movie und die anderen Tochterfirmen zu erteilen." Bislang weist das ZDF dort nur eine Zahl fürs Gesamtprogramm und für alle Tochterfirmen zusammen aus. Demnach kamen 19 Prozent aller Programmbeiträge des Jahres 2020 von abhängigen Unternehmen, an denen ZDF Enterprises oder das ZDF selbst gesellschaftsrechtlich beteiligt sind.

Von DWDL.de mit konkreten Nachfragen dazu konfrontiert, nimmt eine ZDF-Sprecherin eher allgemein Stellung: "Das ZDF hat als öffentlich-rechtlicher Sender und größter Einzelauftraggeber im deutschsprachigen Markt alle Produzentinnen und Produzenten im Blick und arbeitet sowohl mit konzerngebundenen als auch unabhängigen Produktionsfirmen. Dies sichert die Unabhängigkeit des ZDF in der Programmbeschaffung." Intendant Thomas Bellut habe auf dem diesjährigen Produzententag die Zusage erneuert, dass mindestens zwei Drittel aller Auftrags- und Koproduktionen an vom ZDF unabhängige Produktionsfirmen vergeben würden. Auch für das Geschäftsjahr 2021 sei keine signifikante Änderung zu erwarten.

"Für die Auftragsvergabe sind einzig inhaltliche Qualitätskriterien und verlässliche Partnerschaften mit den produzierenden Firmen entscheidend"

ZDF-Stellungnahme

"Serienbeauftragungen unterliegen auch aufgrund der künstlerischen Entwicklungszyklen immer einer Volatilität", so die Sprecherin weiter. "Zugleich wollen wir in Zukunft verstärkt jüngere Zuschauergruppen erreichen. Um hier gleiche Chancen zu ermöglichen, haben wir bereits im Jahr 2017 den Innovationsfonds gegründet, der unabhängige kleine Produktionsfirmen im Development unterstützt. Wesentlich für uns ist: Für die Auftragsvergabe sind einzig inhaltliche Qualitätskriterien und verlässliche Partnerschaften mit den produzierenden Firmen entscheidend." Ein Rechtsgutachten im Auftrag des Produzentenverbands hatte voriges Jahr ergeben, dass sich keine gesetzliche Höchstgrenze für öffentlich-rechtliche Beauftragungen eigener Tochterfirmen ableiten lässt.

Network-Movie-Chef Cimera reagiert auf die Kritik von außen gelassen: "Klagen gehört zum Handwerk des Kaufmanns, aber man muss auch wahrnehmen, dass sich die Produktionslandschaft stark verändert hat und damit auch die Rolle der kleineren unabhängigen Produzenten und Produzentinnen. Viele dieser Produktionsfirmen sind in größeren Verbünden und Konzernen aufgegangen und ihre Zahl hat abgenommen." Unterdessen hat Network Movie längst den nächsten Standort ins Auge gefasst und ein Büro in München eröffnet. Mit der Leitung ist Produzentin Susanne Flor betraut, die dort seit Jahren die Krimiserie "Die Chefin" dreht. "Unser neues Büro in München ist erstmal nur eine Repräsentanz, noch keine Betriebsstätte", so Cimera. "Über mögliche weitere Schritte denken wir mittelfristig nach. Jetzt liegt der Fokus zunächst auf dem Übergang in Hamburg und der Etablierung von Studio Zentral."