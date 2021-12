Das Jahr ist fast vorbei - es ist also höchste Zeit, noch einmal an all jene zu denken, die uns in den zurückliegenden Monaten für immer verlassen haben. Wir erinnern uns an zahlreiche große Persönlichkeiten, deren Tod längst nicht nur die Medienbranche erschüttert hat, sondern auch Millionen von Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern, die ihre Filme, Shows und Reportagen liebten.

Unser Blick zurück soll daher auch daran erinnern, welch schöne Momente uns diejenigen bescherten, um die wir in diesem Jahr zu trauern hatten. Unvergessen etwa, mit welchen Gags und Geräuschen uns Mirco Nontschew zum Lachen brachte, wie Alfred Biolek Weltstars und solche, die es später werden sollten, in seinen "Bahnhof" lud oder wie Heide Keller über Jahrzehnte hinweg als Chef-Stewardess Beatrice auf dem "Traumschiff" die Nerven behielt.

Aber auch der langjährige ZDF-Sportreporter Wolf-Dieter Poschmann, Korrespondenten-Legende Gerd Ruge und Kabarettist Ludger Stratmann haben uns verlassen, dazu mit Willi Herren, Kostas Papanastasiou und Ludwig Haas gleich mehrere Stars der "Lindenstraße".

Bilder: Gestorben im Jahr 2021

Mit unserer Liste der Abschiede wollen wir uns verbeugen und bei Siegfried Rauch, Marie Gruber und all den anderen Verstorbenen noch einmal Danke sagen: Danke für so viele wunderbare TV-Momente!