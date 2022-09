Green Productions, nachhaltiges und ressorcenschonendes Arbeiten und somit der bewusste Umgang mit Rohstoffen und Energie ist seit geraumer Zeit in der deutschen Produktionsbranche fest verankert – und spielt heute eine größere Rolle denn je. Vor dem Hintergrund drastisch steigender Energiepreise und möglicher Mangellagen haben zahlreiche Unternehmen zuletzt Maßnahmen ergriffen, um sicher über den nahenden Winter zu kommen. Energie einzusparen, das sei einerseits aus Kostengründen, andererseits wegen des Klimawandels "Gebot der Stunde", sagt der HR auf Anfrage von DWDL.de. Als konkrete Maßnahmen gibt der HR an, die Raumtemperatur in den Büros auf 19 Grad Celsius gesenkt, Durchlauferhitzer in den Sanitärräumen außer Betrieb genommen und die HR-Logos an den Außenfassaden abgeschaltet zu haben. Die zeitbasierte Nachtsenkung der Heizungsanlage beim HR sei um drei Stunden verlängert worden und umfasse nun die Zeit zwischen 20 Uhr abends und sieben Uhr morgens.

Ausgeklügeltes Heiz- und Kühlsystem

