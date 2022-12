Das Jahr ist fast vorbei - es ist also höchste Zeit, noch einmal an all jene zu denken, die uns in den zurückliegenden Monaten für immer verlassen haben. Wir erinnern uns an zahlreiche große Persönlichkeiten, deren Tod längst nicht nur die Medienbranche erschüttert hat, sondern auch Millionen von Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern, die ihre Filme, Shows und Reportagen liebten.

Unser Blick zurück soll daher auch daran erinnern, welch schöne Momente uns diejenigen bescherten, um die wir in diesem Jahr zu trauern hatten. Unvergessen etwa, wie William Cohn mit seiner Stimme und seinem Auftreten gleich mehrere Shows mit Jan Böhmermann prägte, wie Fred Fussbroich zum ersten Realitystar des Landes avancierte und wie sich Angela Lansbury in dem Serien-Klassiker "Mord ist ihr Hobby" auf Mörderjagd begab.

Aber auch der langjährige ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz ist 2022 ebenso gestorben wie der frühere WDR-Intendant Fritz Pleitgen, der "Sprachpapst" Wolf Schneider und der Nachrichtenmoderator Claus Seibel. Verabschieden mussten wir uns zudem von Isolde Schmitt-Menzel, der Erfinderin der bis heute beliebten "Maus", der Fernsehmoderatorin Silvia Laubenbacher und der großen Schauspielerin Christiane Hörbiger, die mit unzähligen Rollen das Fernsehen im deutschsprachigen Raum prägte.

Bilder: Gestorben im Jahr 2022

Mit unserer Liste der Abschiede wollen wir uns verbeugen und bei Siegfried Rauch, Marie Gruber und all den anderen Verstorbenen noch einmal Danke sagen: Danke für so viele wunderbare TV-Momente!