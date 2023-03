Wer über Radio in Deutschland spricht, dem strahlen natürlich die großen Player entgegen. Bayern 1 etwa als meistgehörtes Einzelprogramm Deutschlands, Antenne Bayern als reichweitenstärkster Privatsender oder die weiteren Dickschiffe in den unterschiedlichen Regionen – von FFN über FFH bis hin zu den Marken der Audiotainment Südwest. In eigentlich allen Regionen, ganz besonders in Nordrhein-Westfalen, bieten Lokalstationen einen Kontrast zu den landesweit sendenden Anbietern. Wer also über Radio in Deutschland spricht, der muss auch über Radio Dresden, Arabella oder die Alpenwelle sprechen.

© Lydia Rech Yvonne Malak

Es sei ein Sender mit turbulenter Vergangenheit, der Namenswechsel und Änderungen im On-Air-Personal hinter sich habe: "Wie will so ein Sender gegen SWR 3 oder SWR 1 konkurrieren? Mit lokalen Nachrichten? Die dauern zwei Minuten! Und sind ein- oder zweimal am Tag relevant. So ein Sender hat also eine Verweil-Relevanz – zugegeben überspitzt dargestellt - von vier Minuten am Tag. Die durchschnittliche Verweildauer im deutschen Radio liegt aber bei deutlich über 200 Minuten… Solch kleine 'Einheiten' werden es vermutlich künftig schwer haben."



Genau solche "kleinen Einheiten", die Radio von direkt vor der Haustür machen, wurden und werden von der Politik als wichtiges Puzzleteil des Ganzen gesehen. Die Zeiten aber haben sich schlicht verändert, da lokales Radio – genau wie landesweites – schlicht weit mehr Konkurrenz hat. DAB+ und Webstreams im Netz haben ihre Spuren hinterlassen. "Wo Radio Kleinkleckersdorf früher mit einem Antenne Bayern in den Kinderschuhen, Bayern 3 und einem uralt klingenden Bayern 1 konfrontiert war, gibt es heute noch eine Rock Antenne, ein Antenne Bayern, das sich die besten Moderatoren leisten und fast jede Stadt in Bayern 'zuplakatieren' kann, dazu einen formatierten BR mit einer sinnvollen Flottenstrategie, zig DAB+-Sender, mehrere tausend Sender über Aggregatoren, Spotify, Apple Musik, Deezer, Youtube, Podcasts und zigtausende Webradios", zählt die Radio-Strategieberaterin auf.





© WDR/Annika Fußwinkel Valerie Weber

Zur Nutzung auf Alexa muss der Hörer vorher wissen, welchen Namen er aufruft oder anwählt. Wir liegen nicht - wie früher - hinter einer kleinen Auswahl an Stationstasten.Valerie Weber



"Und im Wohn-Esszimmer war es schon immer so, dass gezielt Musik gehört wurde. Früher stand dort der Plattenspieler, heute ist dort die Streaming-Nutzung höher als die Radio-Nutzung." Daher müsse die Gattung Radio "unbedingt die Küche zurückerobern, wie auch Schlaf- und Badezimmer." Das sei früher das Reich des Radios für die stationäre Nutzung daheim gewesen. Und dann erfolge, so sagt es Weber, die Radionutzung über Smartphone oder -speaker über die Erinnerung an starke Marken. "Zur Nutzung auf Alexa muss der Hörer vorher wissen, welchen Namen er aufruft oder anwählt. Wir liegen nicht - wie früher - hinter einer kleinen Auswahl an Stationstasten." Entsprechend sieht sie ihre aktuellen Sender, etwa RPR1 in Rheinland-Pfalz, auch gar nicht mit Lokalen konkurrieren - sondern mit ITunes und YouTube.



Und dieser Konkurrenz und Begebenheit muss sich inzwischen auch Radio Kleinkleckersdorf stellen. Für das theoretische Radio Kleinkleckersdorf mit zuständig ist Till Coenen. Der Radiomacher ist Geschäftsführer von Radio Arabella, zudem aber auch im Vorstand des Verbandes Bayerischer Lokalfunk aktiv. Er erinnert daran, dass der bayerische Staatskanzleileiter Florian Herrmann anlässlich des Welttages des Radios im Februar daran erinnerte, dass Bayern mit 90 Hörfunkprogrammen Radioland Nummer 1 sei. Er nannte es "oberstes Ziel bayerischer Medienpolitik", diese Vielfalt zu erhalten.

Kampf um UKW

© Radio Arabella Till Coenen

"Wir sind zu lange auf Nummer sicher gegangen." Florian Kerschner, Programmleiter des Funkhaus Nürnberg



Mehr Zutrauen der Gattung in sich selbst fordert indes Florian Kerschner. Er ist Programmleiter des qualitativ anerkannten Funkhauses Nürnberg, in dem lokale Programme von Hitadio N1 oder Charivari Franken entstehen. "Lokalradio ist wichtig", sagt er genauso wie "Wir sind zu lange auf Nummer sicher gegangen. Übermäßig vorsichtig, um Fehler zu vermeiden und haben auf einige Zuhörer-Beschwerden überreagiert." Er ruft nun die Zeit aus, wieder Risiken einzugehen und Aufmerksamkeit zu schaffen. "Unsere Moderatoren müssen mehr Zeit in die Show-Vorbereitung investieren, um Inhalte zu entwickeln, anstatt nur die neueste Umfrage oder Liste wiederzukäuen."



"Lasst uns ein intelligentes Risiko eingehen, indem wir großartige Talente einstellen, fördern und ihnen ermöglichen, zu wachsen. Radio kann immer noch ein großartiges Geschäft sein, aber es erfordert Fantasie und Mut, um innovativ zu sein und zu wachsen", sagt Kerschner.





© BCS Tino Utassy

© Funkhaus Nürnberg Florian Kerschner

Aber... live?!

Zweifelsfrei geht mit Syndication aber auch einher, dass meist nicht mehr live, mitunter auch nicht near-to-live moderiert wird. So genanntes Voice-Tracking hat in der Branche und bei fachkundigen Hörerinnen und Hörern einen "schlechten Ruf". Das weiß auch Kerschner, er macht dafür aber hauptsächlich eine schlechte Umsetzung verantwortlich. "Viele Sender sehen im Voice-Tracking eine Möglichkeit, Geld zu sparen." Doch es sind gar nicht die zweifelsfrei vorhandenen Vorteile, die Kerschner sieht, es ist eine andere - vielleicht steil klingende These. Er sagt: "Die Technologie bietet die Möglichkeit, ein besseres Produkt zu erstellen, indem wir Breaks bearbeiten und straffen. Die Vorproduktion ist die Zukunft. Das Fernsehen tut es jeden Tag." Im Radio hingegen würden On-Air-Personalitys Voice-Tracking nicht ernst nehmen, würden voraufgezeichnete Wort-Breaks als weniger wichtig erachten als "echte Shows". "Aber dem Publikum ist es egal, ob es live ist. Wichtig ist, ob es gut ist", glaubt Kerschner.



Richtig gemachtes Voice Tracking sei daher "großartig". "Voice-Tracked-Shows erfordern keinen Moderator, der während der Werbe- oder Musik in einem Studio sitzt, sodass es nur einen Bruchteil der Zeit dauert, eine Vier- oder fünfstündige Show zu produzieren. Das ist natürlich effizient." Und da es effizienter sei, könne mehr Zeit in Vorbereitung und Durchführung investiert werden.



Auch Coenen sieht den Zukauf von Programmteilen als "probates Mittel", um ein attraktives Programm zu bieten. Sie dürften nur der Lokalität nicht schaden. In Bayern würden mittlerweile viele Programme die Angebote der Dienstleistungsgesellschaft der Bayerischen Lokalradios (BLR) nutzen, in dem sie Programmstrecken oder Welt- und Bayernnachrichtenformate übernehmen und so die Redaktionen vor Ort entlastet werden - diese könnten sich speziell auf Lokales konzentrieren. Coenen glaubt: "Neben Synergien durch Content-Zukauf sind redaktionelle und organisatorische Synergien eine große Chance: Cloud-Lösungen bieten hier Optimierungspotential im Bereich Musikplanung, Disposition und Redaktion."

Bei den Inhalten, da ist sich Beraterin Yvonne Malak sicher, stünde Entertainment vor Lokalität. "Marktführer sind entweder Lokalsender mit klarem Musikformat und Entertainment-Ausrichtung oder eben die großen Platzhirsche", berichtet sie. "Mit etwas Glück bekommt man bei Antenne Bayern ein- oder zweimal pro Woche eine lokale Nachrichten-Meldung direkt aus seiner „Hood“. Trotzdem werden diese Shows in vielen lokalen Märkten bevorzugt gehört." Im Lokalen würden, so Malaks Einschätzung, nur die Stationen langfristig überleben, "deren Qualität sich mit den großen Produkten messen kann – eben wie gesagt: klare Musikformate mit Entertainment-Ausrichtung."

Till Coenen glaubt weiterhin an seine Gattung. Selbstbewusst sagt er: "Radio kann Krise - besonders in Zeiten knapper Werbebudgets mit kurzfristiger Planbarkeit, schneller Aktivierung und schnellen Ergebnissen." In Bayern, sagt das VBL-Vorstandsmitglied, habe sich das Lokalradio als Werbeträger eine "starke Stellung" erarbeitet. Die partnerschaftliche Nähe zum Markt sei in herausfordernden Zeiten ein großer Vorteil. Zumal Krisen, so sagt es Coenen, immer auch Chancen seien. "So überdenken zahlreiche Unternehmen derzeit ihre Marketingausgaben und gehen zum Beispiel im Recruiting neue Wege, auch hin zum glaubwürdigen lokalen Radio."



Das ist wichtig. Denn Programmqualität und Arbeitsplatzsicherung, da sagt Coenen nichts Neues, sei in erster Linie eine Budgetfrage. Auch deshalb würden sich Sender immer mehr neuen und digitalen Erlösquellen zu wenden. "Auftragsproduktionen wie „Corporate Podcasts“ oder „Corporate Radio“ und die ergänzende Vermarktung der steigenden Reichweiten von Podcast und Online Audio sind hier Beispiele", sagt Coenen. "Herausforderung für die Sender ist dabei, sich vom klassischen lokalen oder regionalen Programmanbieter zu regionalen, digitalen Multichannel-Marken zu entwickeln. Das bedeutet, dass eine Vielzahl an Audio-Touchpoints geschaffen werden müssen – jeweils optimiert auf die Nutzungssituation."



Wie man es dreht und wendet. Der Wandel ist speziell bei "kleinen Radioeinheiten", die lokal senden, in vollem Gange - mit allen negativen wie positiven Begleiterscheinungen. Welche Sender und vor allem wie viele "Krise wirklich können" dürfte eng mit den jeweiligen Entscheiderinnen und Entscheidern verbunden sein. Denn auch Lokalradio, so sehr es an politische Entscheidungen gebunden und mehr und mehr auch technologisiert ist, bleibt in ganz besonderer Art und Weise ein People Business.