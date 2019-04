Divimove mit großer Influencer-Kampagne zur Europawahl

© Divimove

Das EU-Parlament will junge Menschen zum Wählengehen animieren und hat daher eine Influencer-Kampagne gestartet, die von der RTL-Group-Tochter Divimove kommt. Außerdem: BVDW fordert neue Leitlinien im Bereich Influencer Marketing und Integral Ad Science unterstützt MediaMarktSaturn.



© Divimove GmbH © Divimove GmbH Divimove produzierte im Vorfeld der anstehenden Europawahl eine Influencer-Kampagne für das EU-Parlament. Im Mittelpunkt dieser Kampagne stehen AlexiBexi, Kupferfuchs und Lisa Sophie Laurent (Foto oben), die besonders junge Erstwähler zum Wählen motivieren sollen. In Youtube-Videos sowie auf Instagram, Twitter und Facebook rufen die Influencer dazu auf, das eigene Umfeld zum Wählengehen zu motivieren. Die drei ersten Kampagnenvideos verzeichnen bereits eine Gesamtreichweite von mehr als 250.000 Videoabrufen und mehr als 3.300 Kommentare. In den folgenden Wochen bis hin zur Europawahl setzen sie sich verstärkt mit gesonderten Themenfeldern wie Frauenrechte (Lisa Sophie Laurent), Netzpolitik (AlexiBexi) und Umweltschutz (Kupferfuchs) auf ihren Social-Media-Kanälen auseinander. Flankiert wird die Kampagne durch Pre-Roll-Anzeigen auf Youtube. "Mit der Kampagne setzen wir auf eine zeitgemäße Zielgruppenansprache und erreichen unsere jungen Wähler dort, wo sie sich bevorzugt aufhalten: im Social Web", sagt Laila Wold, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Social Media des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland.

© BVDW © BVDW Influencer Marketing: Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat "lebensnahe und praxisgerechte Leitlinien" für eben diesen Bereich gefordert. Die vielen Urteile, die teils auch widersprüchlich waren, hätten zu Unsicherheiten geführt, heißt es vom Verband. Es könne nicht richtig sein, Influencern pauschal für jedes Posting eine Gewerblichkeit zu unterstellen, es müsse immer auf den konkreten Einzelfall des jeweiligen Beitrags geblickt werden. "Ob und vor allem wie ich meine Beiträge in sozialen Medien dann auch als Werbung kennzeichnen muss oder nicht, darf nicht davon abhängen, ob ich in Berlin oder in Düsseldorf wohne", sagt Anke Herbener (Digital Changers), Lableiterin Influencer Marketing im BVDW. "Wenn also ein Influencer Geld oder eine Gegenleistung für eine vereinbarte Leistung wie Posten oder Taggen erhält, dann besteht die Pflicht, den Beitrag als werblich zu kennzeichnen", sagt Herbener. "Influencer müssen aber eben auch privat sein dürfen."

© SpotX © SpotX SpotX verstärkt sich personell und holt Jeanne Leasure an Bord, er ist im Unternehmen ab sofort als Vice President of People tätig. Leasure ist seit über 25 Jahren im Personalbereich tätig, zuletzt arbeitete er bei Boa Technology. Nun wird er sich bei der Tochter der RTL Group um die Bereiche Personalwesen, Training, Karriereentwicklung, Recruiting und Mitarbeitererfahrung kümmern. "SpotX wächst und wir sind uns bewusst, wie wichtig Personalplanung und insbesondere die Unternehmenskultur für den Unternehmenserfolg sind. Ein langfristiger und strategischer Ausbau unseres Teams ist zentraler Bestandteil unserer Planung", sagt Steve Swoboda, Mitbegründer, CFO und COO von SpotX. "Jeanne Leasure hat nachweislich sehr erfolgreich qualifizierte und motivierte Talente rekrutiert sowie flexible Arbeitsumgebungen geschaffen, die die Zusammenarbeit fördern und es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen. Genau das macht sie zur perfekten Wahl für die bei SpotX neu geschaffene Position des Vice President of People."

© MediaSaturn © MediaSaturn Integral Ad Science (IAS) hat mit MediaMarktSaturn einen prominenten Kunden an Land gezogen. Redblue, die Marketing-Tochter des Handelsriesen, nutzt die Firewall-Blocking-Technologie von IAS und will so die Effizienz seiner digitalen Werbung verbessern. Die Technologie ermöglicht es laut IAS, Anzeigen nur dort auszuspielen, wo sie auch für Kunden sichtbar sind. Außerdem könne man damit Werbeplatzierungen in potenziell imageschädigenden sowie von Ad Fraud betroffenen Umfeldern verhindern. Manfred Bosch, Geschäftsführer bei der Redblue Marketing GmbH, sagt zur Kooperation: "Werbung kann nur erfolgreich sein, wenn sie für Endkunden sichtbar ist – die Kooperation mit IAS ist ein wichtiger Schritt, diese Sichtbarkeit sicherzustellen." Zuletzt hat es einige Veränderungen bei Redblue gegeben, mit Ausnahme von Bosch verließ die gesamte Führung das Unternehmen (DWDL.de berichtete). Wie jetzt außerdem bekannt wurde, wird MediaMarktSaturn seinen Vermarkter Retail Media Group schließen. Als Grund nennt das Unternehmen die strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft. Die Retail Media Group kümmerte sich um die Vermarktung von Kundendaten und war erst 2017 an den Start gegangen.

"Nun sind wir bereits heute, im April 2019, ein deutlich schlagkräftigeres Unternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich agiert und auf einen hoch kompetitiven Markt vorbereitet ist."

Michael Loeb, Geschäftsführer der WDR mediagroup, zur Neuaufstellung des Unternehmens

