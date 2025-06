Eine "nigelnagelneue Show" versprach Ariane Alter gleich zu Beginn von "Nobody is Perfect". Damit hat die Moderatorin recht – auch wenn die Idee, die ihr zugrunde liegt, freilich schon einige Jahrzehnte alt ist. Constantin Entertainment hat das Brettspiel nun also für RTLzwei adaptiert, wo man beim flüchtigen Hinsehen den Eindruck gewinnen kann, dass sich Hugo Egon Balder beim Einnehmen seines Platzes vertan hat.

Sah man ihn kurz zuvor noch bei "Genial daneben" am kleinen Moderatoren-Tisch sitzen, so tauchte er bei "Nobody is Perfect" plötzlich auf der gegenüberliegenden Seite auf, um zusammen mit Mike Krüger und Ilka Bessin zwei Kandidaten mit erfundenen Antworten auf mehr oder weniger skurrile Fragen auf die falsche Fährte zu führen. Auf die Frage, wer beruflich mit sogenannter "Katzenpisse" zu tun hat (richtige Antwort: Apotheker), verwies Balder auf Kunstmaler und flunkerte, die Verwendung besagter Pisse sei "teurer, aber zahlt sich aus".

Wenig später hielt er ein Bild mit einer in Windeln gewickelten Taube nach oben – als angeblichen Beweis für eine Aktion des früheren Landwirtschaftsministers Cem Özdemir. In Wirklichkeit waren es übrigens Warnwesten für Hühner, die der Grünen-Politiker einst vorstellte – mit dem Ziel, die Tiere vor Angriffen von Habichten zu schützen. Die Realität ist also oft nicht weniger skurril als die von der Redaktion ausgedachten Antworten.

Als Spielkonzept funktioniert "Nobody is Perfect" also durchaus ordentlich, auch wenn der Show ein wenig mehr Wettbewerbscharakter durch gut getan hätte. Auch eine stimmigere Inszenierung hätte man dem Format gewünscht; im allenfalls überschaubar umgebauten "Genial daneben"-Set wirkt "Nobody is Perfect" eher wie ein Ableger des Comedy-Klassikers denn wie eine eigenständige Sendung. Als kurzweilige Mitrate-Show erfüllt sie aber durchaus ihren Zweck.

