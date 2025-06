Als vor einigen Wochen bekannt geworden ist, dass Till Reiners eine eigene Late-Night-Show im ZDF präsentieren und damit obendrein auch noch die Sommervertretung von Jan Böhmermann sein wird, stapelte der Comedian bewusst tief. "Es hat alles schon mal gegeben", sagte er gegenüber DWDL.de auf die Frage, was sein Format von anderen unterscheide. Und: "Unsere Sendung gespeist aus romantischem Leichtsinn ist jetzt nur ein Player von vielen. Aber: Ein schöner. Eine Sendung mit einer guten Tonalität und einem freundlichen Vibe." Jetzt ist die erste Ausgabe von "Till Tonight" veröffentlicht und ja: Das, was Prime Productions ("heute-show") da für das ZDF produziert hat, ist tatsächlich eine schöne, weil kurzweilige, unterhaltsame und von positiver Leichtigkeit geprägte Show.

Den Ton setzt Till Reiners direkt in den ersten Sekunden, wenn er mit dem von Klaas Heufer-Umlauf ausgeliehenen Porsche zum Studio fährt. Als Reiners voller Vorfreude vor dem Gebäude steht, holt Heufer-Umlauf, der kürzlich seine eigene Late-Night-Show eingestellt hat und dabei auch einen Abgesang auf das gesamte Genre trällerte, ihn auf den Boden der Tatsachen zurück: "Das ist mausetot", sagt er zum Thema Late Night.

Glücklicherweise liegt Klaas Heufer-Umlauf damit falsch, wie Till Reiners in den nächsten rund 30 Minuten unter Beweis stellt. In der Königsdisziplin, dem Stand-Up, glänzt der Host von "Till Tonight" erwartungsgemäß. Das ist für Reiners als gelernter Stand-Up-Comedian ein Heimspiel, hier fühlt er sich wohl und das merkt man in jeder Sekunde. Er arbeitet sich vor allem an Bundeskanzler Friedrich Merz und seinen ersten 100 Tagen im Amt ab - nur um irgendwann zu erklären: Es hat sich zwar so angefühlt, bis zu dieser Marke sind es aber noch mehr als 50 Tage.

Gag-Dichte hoch, Brugger dankbarer Gast

"Wir haben uns an eine höhere Geschwindigkeit von Pointen gewöhnt, das muss, bei aller Entspanntheit, auch Late Night schaffen", erklärte Till Reiners im Mai gegenüber DWDL.de. Es war gleichzeitig natürlich auch ein Versprechen an die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Till Tonight". Und eines, das der Host gehalten hat. In dem rund 15-minütigen Stand-Up, das Reiners irgendwann übrigens am Schreibtisch fortsetzt, ist die Gag-Dichte ziemlich hoch. Wenn hier etwas nicht ins Bild passt, dann höchstens der Smoking des Hosts, der den Eindruck macht, Reiners sei auf dem Sprung zum Wiener Opernball.

Nach etwa der Hälfte der Sendung kommt ein kurzer Einspieler, in dem ein Reporter in Grünheide steht und Menschen sucht, die sich bei Elon Musk für die Gigafactory von Tesla bedanken wollen. Spoiler: Das ist gar nicht mal so einfach. Weil der Film aber ziemlich schnell geschnitten ist und der Reporter konsequent mit US-Akzent spricht, ist auch dieser Einspieler gelungen. Er dient vor allem als Brücke zum zweiten Teil der Sendung, hier begrüßt Till Reiners seinen Gast, im Falle der Premierensendung ist das Hazel Brugger.

Würdige Sommervertretung von Jan Böhmermann

Mit der schweizerisch-deutschen Comedienne und Moderatorin hat Till Reiners zum Auftakt voll ins Schwarze getroffen. Brugger hat durch die Moderation des Eurovision Song Contest (ESC) nicht nur die eine oder andere Anekdote zu erzählen, sie brilliert auch (wie immer) mit ihrer Spontanität und stiehlt dem Gastgeber so schon fast ein Stück weit die Show, allen voran im Impro-Spiel "Unangenehm". Wenn das ZDF irgendwann mal auf der Suche sein sollte nach einer weiteren Person, die sich an einer Late Night versucht, muss zwangsläufig der Name Hazel Brugger ganz oben auf der Liste der Menschen stehen, die ein solches Format moderieren sollen.

Aber auch mit Till Reiners hat das ZDF jetzt einen Comedian gewählt, der sein Handwerk beherrscht. Zumindest zum Auftakt ist "Till Tonight" eine in sich sehr stimmige Show gewesen - und einige würdige Vertretung für das "ZDF Magazin Royale". Till Reiners Show ist ganz anders als die von Jan Böhmermann - aber das war ja durchaus auch gewollt. Die Chancen stehen jedenfalls gut, dass das ZDF freitags um 23 Uhr jetzt mit viel Leichtigkeit und Witz erfolgreich durch den Sommer kommt.

Die Folgen von "Till Tonight" erscheinen immer freitags 20 Uhr online im ZDF. Die lineare Ausstrahlung erfolgt um 23 Uhr.