Die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen ist medienpolitisch noch immer nicht verabschiedet; auch die geforderte Reduktion des linearen Programmangebots ist noch nicht definiert. Und doch ist die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien in diesem Sommer - anders als vor einem Jahr - nicht das große Thema, das die Branche beschäftigt. Leider auch nicht die Perversion, dass Werbekunden und Media-Agenturen, die sonst so gerne nach Brand Safety schreien, mit ihren Geldern ohne Skrupel weiter Hass und Diskriminierung bei „Social“ Networks von Konzernen wie Meta mitfinanzieren, nachdem diese erklärtermaßen ihrer Verantwortung für die eigenen Angebote nicht mehr nachkommen wollen. Es war ein kurzer Aufreger zu Jahresbeginn, der weitgehend verpuffte.

Die Konsequenzen daraus beschleunigen allerdings eine Entwicklung, bei der sich heute noch nicht absehen lässt, ob wir sie später einmal rückblickend als Aufbruch oder eher Umbruch beschreiben werden. In den kommenden zwölf Monaten steht der deutsche Medienmarkt jedenfalls vor den größten Veränderungen der vergangenen gut zwanzig Jahren, konkreter: seit dem Zusammenbruch des Kirch-Imperiums. Diese Aussage lässt sich auch schon heute treffen, selbst vorbehaltlich einzelner Entscheidungen der Wettbewerbshüter, weil die anstehenden bzw. ausstehenden Veränderungen in der Branche gerade so zahlreich sind. Und genau das sorgt auch dafür, dass wir den Sommer der Fragezeichen erleben.

Bitter, denn viele TV-Marken sind im Wettbewerb der Medienangebote stärker als sie aktuell ausgewiesen werden. Aber beispielsweise LinkedIn trieft seit geraumer Zeit vor völlig haltlosen Reichweiten-Vergleichen zwischen Views auf TikTok oder Podcast-Abrufen einerseits und der Sehbeteiligung im TV andererseits. Nicht, dass dort in der Eigenlob-Hölle das Schicksal eines Mediums entschieden werden würde, aber es dokumentiert den Imageschaden des Fernsehens. Eine einst so wertvolle, weil harte Währung, wird oft nicht verstanden und sieht sich dem Netto-Reichweiten-Rausch ausgesetzt. Und ein konvergenter Standard als Ersatz für die Quote vom Vortag fehlt weiterhin. Dabei wäre das längst keine Dringlichkeit mehr, sondern pure Not.

Dieser Sommer sollte allen eine Mahnung sein, wie schnell sich der Markt verändert; dabei auch immer unkonventioneller denkt. Dazu muss man nicht einmal nach Frankreich reisen und den TF1/Netflix-Deal anführen. In Deutschland kauft gerade einer der größten Werbetreibenden, die Schwarz Gruppe, rund 42,5 Prozent am Sportstreamer Dyn. Wozu noch Spots kaufen, wenn man gleich den Werbeträger kriegen kann? Was in den vergangenen Wochen angekündigt wurde, wird die deutsche Branche in den kommenden zwölf Monaten auf den Kopf stellen wie seit Jahrzehnten nicht. Manchem wird dieser Kopfstand gelingen, anderen hingegen Schmerzen bereiten. Wer in welche Gruppe gehören wird? Das ist eines dieser großen Fragezeichen.