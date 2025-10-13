"Wisdom of the Crowd" gehört zu den Formaten, die BBC Studios derzeit auf der MIPCOM in Cannes anbietet und das es auch in die "Fresh TV"-Präsentation von The Wit geschafft hat. In Deutschland hat sich unterdessen schon ein Abnehmer gefunden: RTL hat sich die Rechte für eine Adaption gesichert. Nach DWDL.de-Informationen lässt der Sender drei Folgen produzieren, die Ausstrahlung ist für das erste Halbjahr 2026 angedacht, könnte sich aber auch noch verschieben.

"Wisdom of the Crowd" - da dürfte einigen die einst von Günther Jauch präsentierte RTL-Show "Die Weisheit der Vielen" in den Sinn kommen, die die "SZ" als "Beleidigung des Publikums" bezeichnete und die vor allem darauf ausgelegt schien, möglichst hohe Einnahmen durch Anrufe zu generieren. Damit hat das Format trotz der Namensgleichheit allerdings nichts zu tun - außer der Grundthese des Naturforschers Francis Galton, dass die durchschnittliche Antwort einer großen Gruppe näher an der Wahrheit liegt als die Antwort jedes Einzelnen.

Das Konzept des neuen BBC-Formats sieht so aus: In jeder Folge treten einzelne Kandidaten gegen eine Gruppe von 200 Personen im Studio an. Die Fragen lassen sich dabei jeweils mit Zahlen beantworten, wobei es die richtige Antwort zu schätzen gilt. Ziel der Kandidaten ist es, näher am korrekten Wert zu liegen als die Durchschnittsantwort der großen Gruppe. Gelingt das, gewinnen Sie Geld - liegt hingegen die Gruppe vorn, dann fließt die Summe in einen Jackpot, der am Ende der Sendung unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgeteilt wird. BBC Studios bezeichnet es als "ultimative David-gegen-Goliath-Gameshow".

Nachdem RTL in jüngerer Vergangenheit schon weitere Quiz-Formate ausprobiert hatte, fand man das Konzept offenbar so überzeugend, dass man bereits zugeschlagen hat, bevor die erste Sendung bei der BBC zu sehen war. Die Ausstrahlung wird auch hier erst für das kommende Jahr erwartet. Im vergangenen Monat hatte sich auch bereits Mediaset España die Rechte für Spanien gesichert. Entwickelt wurde "Wisdom of the Crowd" von Magnum Productions, BBC Studios ist für den internationalen Vertrieb zuständig.