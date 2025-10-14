Herbert Kloibers Night Train Media hat das ZDF als weiteren Koproduktionspartner für die SkyShowtime-Serie "The Trio" gewonnen. "The Trio" ist die Adaption des Debüt-Romans "Trion" von Johanna Hedman, der in Deutschland als "Das Trio" veröffentlicht wurde. Der Roman und damit auch die Serie handelt von Thora, Hugo und August. Die drei Freunde in ihren Zwanzigern stammen aus verschiedenen Welten und erleben in zwei magischen Sommern eine Liebe fürs Leben.

Die Macher der Serie versprechen eine "Geschichte über Liebe, Sex und Leidenschaft – eine Reflexion über den Sinn des Lebens und das unerbittliche Vergehen der Zeit". Im September hatte SkyShowtime den Start der Produktion der sechsteiligen Serie bekannt gegeben, in der August Wittgenstein als "älterer" Hugo und Felix Sandman als August neben Seth Manteus und Rebecka Harper zu sehen sein werden. Anders Hazelius führt Regie, die Bücher stammen von Veronica Zacco.

Herbert Kloiber, CEO von Night Train Media und Eccho Rights, das sich um den weltweiten Vertrieb kümmert, sagt: "Seit der Ankündigung von 'The Trio' war das Interesse sofort groß. Internationale Partner zeigten sich begeistert von der einzigartigen Geschichte und der nachweislich starken IP von Johanna Hedmans Roman. Wir freuen uns sehr, dass das ZDF als Koproduktionspartner und Sender mit an Bord gekommen ist – eine fantastische Bestätigung für die grenzüberschreitende Attraktivität der Serie."