MIP-Schmuckkästchen: Streetart, Hangover und Pornos

© Channel 4

Auf der Fernsehmesse MIPTV mangelt es nicht an skurrilen Formaten. In unserem "Schmuckkästchen" stellen wir ihnen ganz subjektiv sehenswerte Neustarts vor: Von Hangover-Spielchen über Streetart-Casting bis hin zu Müttern, die Pornos drehen...



11.04.2019 - 10:00 Uhr von Alexander Krei 11.04.2019 - 10:00 Uhr

Knapp eine Woche lang war das Medienmagazin DWDL.de auf der MIPTV in Cannes unterwegs, um Ausschau zu halten nach den neuen Fernsehtrends. Der ganz große weltweite Hit war mutmaßlich nicht dabei, wohl aber zahlreiche Formate, die entweder für Aufsehen sorgten oder tatsächlich ganz gute Chancen haben, für den deutschen Markt adaptiert zu werden. Gesammelt haben wir all das in unserem "Schmuckkästchen", das in diesem Frühjahr einen deutlichen Überschuss an britischen Formaten aufweist, während klassische Studio-Shows in den Hintergrund rücken. Begeben Sie sich mit uns auf Schatzsuche - eine Reise zu gut gemachter, bisweilen spannender Unterhaltung. Unsere MIP-Highlights...

Das DWDL.de-Schmuckkästchen

© TwoFour © TwoFour "Secret Teacher" (Großbritannien)

Erfolgreiche Unternehmen gehen undercover in Schulen, um dem Nachwuchs jene Unterstützung zu bieten, die sich in ihrer eigenen Schulzeit nie bekamen.

© NPO3

Menschen in scheinbar ausweglosen Situationen bekommen Hilfe - allerdings nicht von Experten, sondern von Promis, die sich schon in einer ähnlichen Situation befanden.

© Channel 4

Zugegeben: Es klingt etwas skurril, dass Mütter für ein Doku-Format einen Porno drehen. Doch die dahinter stehende Absicht ist gewiss keine schlechte.

© MIP

Eine Castingshow, in der mal nicht gesungen wird: "The Wall Project" macht's möglich - und verschönert nebenbei auch noch die Städte.

© BBC

Um die Fahrtzeit zu verkürzen, wird im Auto gerne gespielt. Eine englische Show verwandelt das Auto nun sogar zum Quiz-Studio. Wer falsch antwortet, kommt zu spät ans Ziel...

© E!

Kuppelshow meets Comedy - aber ohne eine niedrigere Schmerzgrenze der Kandidaten geht hier nichts. Denn die Singles müssen bissige Kommentare aushalten können.

© BBC

Mittels Virtual Reality bekommen Hausbesitzer einen Eindruck davon, wie die eigenen vier Wände aussehen könnten. Hier wird moderne Technik gut eingesetzt.

© E4

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen

Saufen bis der Moderator kommt - so könnte man das Konzept dieser etwas anderen Gameshow beschreiben, die am Tag nach der großen Party richtig Fahrt aufnimmt.