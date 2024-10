am 24.10.2024 - 10:37 Uhr

Dass Chris Tall exklusiv zu ProSieben wechselt, war schon seit dem Sommer klar. Und auch, dass er dort ab Herbst eine neue Comedyshow präsentieren soll. Nun steht fest, wann "Chris Du das hin?" erstmals zu sehen sein wird. ProSieben hat sich dazu entschieden, das Format auf den Montag zu legen - im Anschluss an die neue "TV Total"-Ausgabe, in der Sebastian Pufpaff einen Gast begrüßt (DWDL.de berichtete). Los geht’s demnach am 25. November um 21:15 Uhr.

In der von Banijay Productions Germany produzierten Sendung geht es für Chris Tall und seine Promi-Gäste um außergewöhnliche Herausforderungen. Und immer lautet die Frage: "Chris Du das hin?". Da geht es dann um Aufgaben wie: "Chris Du das hin, dass niemand über Deinen Stand-up lacht?", "Chris Du das hin, eine Braut zu frisieren, ohne dass sie merkt, dass Du kein Friseur bist?" oder "Christ Du das hin, ein Flugzeug zu fliegen und zu landen?".

In jeder Folge soll Chris Tall mit einem der Promis die Challenges im Gespräch aufarbeiten, dazu gibt es aber auch "neue Überraschungen". Als prominente Gäste angekündigt sind bereits Rapper Cool Savage, Sängerin Vanessa Mai, Koch Steffen Henssler und Schauspieler Axel Stein.

Chris Tall sagt: "Ich habe lange Zeit nach neuer inhaltlicher Entwicklung gesucht, bis zu meinem ProSieben-Wechsel. Ich freue mich unglaublich auf die gemeinsamen Shows, die auch mal einen anderen Chris zeigen, der ein bisschen erwachsener ist. Der immer noch ein Quatschkopf ist, klar. [...] Ich spüre großes Vertrauen und das ist neu für mich. Und das ist sehr, sehr schön." Vor seinem Wechsel zu ProSieben war Chris Tall viele Jahre lang auch bei RTL zu sehen.