Seit Jahresbeginn ist es erstaunlich still geworden um "Friendly Fire" - jenen Podcast, den Micky Beisenherz gemeinsam mit Oliver Polak betrieb. Und auch wenn es Beisenherz in der Zwischenzeit gewiss nicht an Aufgaben mangelte, überraschte die lange Pause, schließlich teilte die Produktionsfirma Studio Bummens noch im März mit, dass sich der Podcast in der Winterpause befinde.

Es vergingen Frühling, Sommer und Herbst, doch bevor der Winter nun demnächst zurückkehren wird, ist nun auch ein Comeback von "Friendly Fire" geplant, wie DWDL.de erfahren hat. Hinter den Kulissen gibt es jedoch eine Veränderung: Fortan ist der Podcast nicht mehr bei Studio Bummens angesiedelt, sondern kommt aus den Wake Word Studios, wo unter anderem bereits der Podcast "Playing Dirty - Sport und Verbrechen" mit Lena Cassel und Daniel Mücksch erscheint. Zugleich hat Oliver Polak inzwischen auch sein Management gewechselt, wird inzwischen von Kai Steinmetz und Guido Thomsen vertreten.

Ein konkreter Termin für die Rückkehr steht indes nun ebenfalls fest: Ab dem 1. Dezember erscheint der Podcast unter dem Titel "Beisenherz & Polak - Friendly Fire" jeweils sonntags auf allen Podcast-Plattformen. Inhaltlich wollen die beiden eigenen Angaben zufolge wieder "eine Mischung aus tiefgründigen Gesprächen, albernem Geplänkel und genau der Dosis Drama, die man von ihnen erwartet" liefern. Versprochen wird "authentische Unterhaltung: mal klug, mal albern, und hin und wieder mit einem charmanten Griff ins Fettnäpfchen".

Polak und Beisenherz, dessen ntv-Talk demnächst enden wird (DWDL.de berichtete), kennen sich bereits seit vielen Jahren, haben zudem vor einigen Jahren auch die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Comedy-Reihe "Das Lachen der Anderen" für den WDR präsentiert. Nun also das gemeinsame Podcast-Comeback nach fast einem Jahr Pause.