ZDFneo hat die Free-TV-Premiere der niederländischen Serie "Maxima" angekündigt. Der Spartensender wird alle sechs Folgen am Dienstag, den 4. Februar, in einem Rutsch zeigen. Allerdings startet man nicht direkt um 20:15 Uhr, auf diesem Sendeplatz setzt man lieber auf eine Krimi-Wiederholung ("Ostfriesenangst"). Die erste "Maxima"-Folge startet um 21:45 Uhr, Schluss ist dementsprechend erst nachts gegen 2:30 Uhr.

Ohnehin dürfte es aber das Kalkül des ZDF sein, mit der Serie nicht eine große lineare Reichweite zu erzielen, sondern vor allem viele Menschen in der Mediathek zu erreichen. Alle sechs Folgen sind nach der Ausstrahlung nämlich auch dort verfügbar. Deutschlandpremiere feierte die Serie vor wenigen Monaten noch bei RTL, sowohl bei RTL Passion als auch bei RTL+ war die erste Staffel zu sehen.

"Maxima" basiert auf dem Buch "Máxima Zorreguieta: Motherland" von Marcia Luyten, das von De Bezige Bij in den Niederlanden veröffentlicht wurde. Millstreet Films (Produzentin Rachel van Bommel) produziert in Koproduktion mit Beta Film und FBO. Die sechsteilige Serie, die auf mehrere Staffeln angelegt ist, wurde in New York, Sevilla und Amsterdam gedreht. Regie führt Saskia Diesing zusammen mit Joosje Duk und Iván López Núñez. Headautoren sind Marnie Blok und Ilse Ott. Die Serie wurde in mehr als 25 Länder verkauft und eine zweite Staffel ist bereits bestellt worden. Beta Film verantwortet den Weltvertrieb.

Und darum geht es inhaltlich: Seit Máxima an der Seite des niederländischen Kronprinzen erscheint, steht sie im Rampenlicht. Doch als Willem-Alexander um ihre Hand anhält, holt sie die Vergangenheit ein. Eine hitzige Diskussion über die politische Karriere ihres Vaters im Videla-Regime entbrennt. Ein Thema, das in Argentinien nie zur Sprache kam. Zwar etabliert sich Máxima am niederländischen Königshof, aber wie kann sie treu zu sich selbst bleiben, ohne ihre Familie aufzugeben? Die Hauptrolle der Maxima wird von der argentinischen Schauspielerin Delfina Chaves gespielt.