Trotz schwacher Quoten der ersten Staffel wird Sat.1 auch die zweite Staffel der US-Crimeserie "The Irrational - Kriminell logisch" auf einem prominenten Sendeplatz zeigen. Wie der Sender angekündigt, meldet sich die Serie mit Jesse L. Martin in der Hauptrolle noch im Januar zurück.

Anders als 2023 setzt Sat.1 startet der Sender mit "The Irrational" aber nicht in den Abend, sondern zeigt die Serie dienstags um 21:15 Uhr und damit im Anschluss an neue Folgen von "Navy CIS", wovon man sich in Unterföhring offenbar Rückenwind erhofft. Der ist auch dringend nötig, hatte die erste Staffel doch im Schnitt weit weniger als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von kaum mehr als vier Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnet.

In "The Irrational" geht es um Verhaltensforscher Alex (Jesse L. Martin), der die besondere Gabe besitzt, Personen nur anhand ihrer Verhaltensweisen zu lesen. Er gibt sein Wissen über die menschliche Psyche an der Universität als Dozent weiter und unterstützt sowohl Regierung als auch FBI bei außerordentlich kniffligen Fällen. Erst als er auf einen Menschen trifft, der für ihn kein offenes Buch ist, wird auch Alec auf eine harte Probe gestellt.

im Anschluss setzt Sat.1 um 22:15 Uhr auf neue Folgen von "FBI: Special Crime Unit" sowie eine Stunde später auf "FBI: Mosted Wanted", ebenfalls als Free-TV-Premiere.