Fast zwei Jahre nach der ersten Staffel setzt das ZDF seine Comedyserie "Einsame Herzen" mit Torge Oelrich fort, der vor allem unter seinem Künstlernamen Freshtorge bekannt ist. In der ZDF-Mediathek werden alle sechs Folgen der zweiten Staffel am Freitag, den 7. Februar um 10:00 Uhr zum Abruf bereitstehen. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am Donnerstag, den 13. und 20. Februar jeweils um 23:30 Uhr in ZDFneo.

Inhaltlich dreht sich die Fortsetzung erneut um die Suche nach der großen Liebe. Sechs von Torge Oelrich gespielte Figuren ziehen gemeinsam in ein idyllisches Landhaus ein, das "Love Camp". Geleitet von einem exzentrischen Liebes-Coach, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Woche Zeit, sich in den Challenges kennenzulernen - nicht ohne Schmerzen, Schweiß und Tränen. Für den liebeshungrigen Single, der oder die sich in seiner Beziehungsfähigkeit am stärksten entwickelt, winkt als Gewinn eine Doppelhaushälfte. Und die Chance, sich zu verlieben. Auch wenn das im "Love Camp", in das auch das Chaos und die Intrige einziehen, gar nicht so einfach ist.

"Die Fortsetzung der 'Einsamen Herzen' ist ein völlig neues Konzept rund um unsere ziemlich schwer vermittelbaren Singles", sagt Oelrich, der als Freshtorge einen der beliebtesten YouTube-Kanäle betreibt. "Die Idee die Teilnehmer in einem 'Love Camp' aufeinander treffen zu lassen, bot unglaublich viel Spielraum für unzählige Comedy-Momente und skurrile Situationen. Zugleich war es eine großartige Herausforderung für das Team und mich als Comedian. Das Ergebnis ist pure Unterhaltung auch für Nicht-Reality-Fans."

Neben Oelrich steht auch Annie Hoffmann für die Serie vor der Kamera. Zusammen mit Edgar Derzian, der zusammen mit Sven Nagel Regie führt, bildet Oelrich zudem das Autoren-Team der Serie, hinter der die Produktionsfirma Fabiola von Ina Eck und Oliver Fuchs steht.