Bereits seit einigen Tagen ist klar, dass sich "Big Brother" am 24. Februar bei Joyn zurückmeldet, dann startet die neue Staffel des Container-Formats (DWDL.de berichtete). Auf der Streamingplattform von ProSiebenSat.1 sind sowohl ein 24/7-Livestream zu sehen und darüber hinaus auch Tageszusammenfassungen. Letztere werden täglich ab 19 Uhr zum Abruf bereitgestellt.

Im Free-TV geht man in diesem Jahr andere Wege: War 2024 noch Sat.1 mit an Bord, findet "Big Brother" in diesem Jahr seine TV-Heimat bei Sixx. Dort soll es ab dem 25. Februar von montags bis freitags eine tägliche Liveshow am Vorabend geben. So heißt es künftig immer ab 19:15 Uhr: "Big Brother - Die Show". Darin sollen die neuesten Entwicklungen und Geschehnisse aus dem Container analysiert werden.

Produziert wird die tägliche Liveshow vom "Big Brother"-Gelände in Köln. Gemeinsam mit Gästen sowie Zuschauerinnen und Zuschauern sollen in der Sendung die "wichtigsten Szenen der Joyn-Tageszusammenfassungen angeschaut und analysiert" werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus soll live in den Container geschaltet werden und mit Bewohnerinnen und Bewohnern gesprochen werden. Und auch die wichtigsten Entscheidungen, also Nominierungen und Auszüge, werden in der Sixx-Show stattfinden.

Ellen Koch, Senderchefin von Sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku, sagt: "Wir bei sixx sind und waren all die Jahre große Fans von 'Big Brother'. Deshalb sind wir sehr happy, dass wir zusammen mit Joyn für eine neue Staffel der bekanntesten Reality-Show der Welt das Zuhause im TV sind. Unter der Woche ist sixx jeden Abend live, jeden Abend gibt es Show. Wir lieben den direkten Dialog zu den Fans und lachen, lästern und diskutieren gemeinsam über alles, was im Container passieren wird." Produziert wird "Big Brother - Die Show", wie die eigentliche Show auch, von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.

Im vergangenen Jahr war "Big Brother" im Programm von Sat.1 präsent, dort war zunächst auch - parallel zu Joyn - die Entscheidungsshow zu sehen. Die Quoten waren aber so schlecht, dass der Sender die Show schnell ins Nachtprogramm verbannte, live waren die Entscheidungen dann nur noch bei Joyn zu sehen. In diesem Jahr dauert "Big Brother" erstmals nur 50 Tage, die Gewinnsumme wurde ebenfalls auf 50.000 Euro halbiert.