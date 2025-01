Die ersten drei Staffeln der US-Serie "Yellowstone" mit Kevin Costner in der Hauptrolle sind ab sofort auf dem FAST-Channel Entertainment Mix auf Samsung TV Plus zu sehen, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Hintergrund ist der Ausbau der bestehenden Lizenzvereinbarung mit Paramount Global Content Distribution.

Im Zuge der intensivierten Kooperation zwischen den beiden Unternehmen sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Serienveröffentlichungen auf Samsung TV Plus folgen. So werden ab Februar beispielsweise auch die ersten zwei Staffeln von "The Good Wife" mit 46 Episoden im Entertainment Mix ausgestrahlt. Der Comedy Mix Channel wird zudem bald mit den US-amerikanischen Sitcoms "Becker" und "Chaos City" ergänzt.

Bei Samsung TV Plus spricht man von einem "signifikanten Meilenstein". Erst im August 2024 sorgte die FAST-Plattform für Aufsehen, als man die erste Staffel der Amazon-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" erstmals kostenfrei außerhalb von Prime Video verfügbar machte (DWDL.de berichtete).

Benedikt Frey​, Country Lead DACH + BeNeLux bei Samsung TV Plus, sagt: "Internationaler Premium-Content – im Mix mit hochkarätigen FAST-exklusiven Angeboten und lokalen Partnerschaften – steht im Herzen unserer Content-Strategie. Entsprechend freue ich mich sehr über die Ausweitung unserer Lizenzvereinbarung mit Paramount Global Content Distribution, einem weltweit führenden Powerhouse für hochwertigen Content und einfach richtig gutes Fernsehen. Damit gehen wir einen weiteren großen Schritt auf unserem Weg, für Zuschauer:innen die attraktivste FAST-Plattform überhaupt zu sein."

"Wir freuen uns sehr, unsere Lizenzvereinbarung mit Samsung TV Plus zu erweitern, um Kultserien wie Yellowstone und weitere einem noch breiteren Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz anzubieten", sagt Bernhard Schwab, Senior Vice President, Content Licensing, Paramount Global Content Distribution. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Engagement, erstklassige, fesselnde Inhalte zu liefern, die bei Zuschauer:innen weltweit Anklang finden. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weiter auf diesem Erfolg aufzubauen."