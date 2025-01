Der Pay-TV-Sender RTL Crime hat sich die Rechte an einer australischen Thriller-Serie gesichert. "Scrublands - Mörderisches Buschland", so der Titel, soll am Dienstag, den 28. Januar um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere zu sehen sein. Gezeigt werden an diesem Abend alle vier Folgen, bei denen Greg McLean nach Büchern von Felicity Packard, Kelsey Munro und Jock Serong Regie führte. In der Hauptrolle der Serie, von der bereits eine zweite Staffel gedreht wurde, ist Luke Arnold zu sehen.

Und darum geht es: Mit einem Scharfschützengewehr eröffnet der charismatische Priester Byron Swift (Jay Ryan) vor der Kirche in Riversend das Feuer auf seine eigene Gemeinde – und tötet dabei fünf Menschen, bevor er selbst erschossen wird. Ein Jahr später reist der Investigativ-Journalist Martin Scarsden (Luke Arnold) in den abgeschiedenen und von Dürren geplagten Ort, um über den traurigen Jahrestag zu berichten. Doch auch, wenn klar zu sein scheint, was sich zugetragen hat, wird Scarsden das Gefühl nicht los, dass an der offiziellen Darstellung der Geschehnisse etwas nicht stimmt. Und er soll Recht behalten. Als er seine Recherchen aufnimmt, wird die Suche nach der Wahrheit für ihn selbst zu einem Kampf auf Leben und Tod.

RTL zeigt überraschend "Dagobert"

Unterdessen hat auch RTL fürs Free-TV überraschend einen zusätzlichen Serien-Sendeplatz geschaffen. Der Sender wird am Dienstag, den 11. Februar nicht nur die erste von zwei neuen "Dünentod"-Krimis zeigen, sondern zusätzlich auch "Ich bin Dagobert" ins Programm nehmen. Die Ausstrahlung der Serie über den Kaufhauserpresser Arno Funke, die bereits bei RTL+ und Nitro lief, erfolgt ab 22:35 Uhr und damit im Anschluss an "RTL Direkt". Das Magazin "Extra" verschiebt sich dadurch auf 23:35 Uhr und wird auf 25 Minuten Sendezeit gekürzt.