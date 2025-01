Schon seit einiger Zeit ist klar, dass der WDR zusammen mit BBC Studios Germany an einer Adaption der britischen Comedyserie "Ghosts" arbeitet. Die BBC-Produktion brachte es zwischen 2019 und 2023 auf fünf Staffeln. Das deutsche "Ghosts" wird am 7. März zuerst in der ARD-Mediathek veröffentlicht, das hat der zuständige WDR jetzt angekündigt. Linear werden die sechs 25-minütigen Folgen am 13. März auf einen Schlag zu sehen sein, One plant die Ausstrahlung ab 20:15 Uhr.

In der Serie wird die Geschichte eines jungen Paares erzählt, das in ein Herrenhaus einzieht, das bereits von unterschiedlichen Geistern bewohnt wird. "Die einzigartige Mischung aus Humor und Herz, Leichtigkeit und Tiefe, Kompromissen und Zusammenhalt verspricht geisterhaftes Vergnügen für alle Generationen", heißt es vom WDR. WDR-Fictionchef Alexander Bickel sprach im DWDL.de-Interview zuletzt von einer "Feelgood-Comedyserie", bei der man versuche, eine breite Ansprache zu finden.

Gelingen soll diese breite Ansprache auch mit einem bekannten Cast, mit dabei sind Meltem Kaptan, Max Giermann, Cristina do Rego, Benito Bause, Jan van Weyde, Antje Widdra, Sebastian Schwarz, Sina Tkotsch oder auch Alexander Khuon. Produziert wird "Ghosts" von BBC Studios Germany (Produzentin: Eva Holtmann / Executive Producer: Nina Sollich). Die verantwortliche Redakteurin innerhalb des WDR ist Anke Hirschel. Die Regie übernimmt Erik Haffner. Die Drehbücher wurden von Yves Hensel, Aylin Kockler, Erik Haffner und Claudius Pläging geschrieben. Für die Bildgestaltung zeichnen Tom Holzhauser und Anne Lindemann verantwortlich.

Und so beschreibt der WDR die neue Serie: Im Mittelpunkt steht das junge Paar Emma (Cristina do Rego) und Felix (Benito Bause), die ein altes Herrenhaus erben und in ein Hotel verwandeln wollen. Was sie nicht ahnen: Sie bewohnen das Haus nicht alleine. Als Emma nach einem Unfall plötzlich Geister sehen kann, eskaliert die Situation. Ihre unerwarteten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, darunter die unterschiedlichsten Charaktere wie der Neandertaler Urs (Jan van Weyde), der römische Legionär Claudius (Max Giermann), die Gräfin Adelheid (Antje Widdra), die feministische Magd Griet (Meltem Kaptan), der Versicherungsvertreter Joachim (Sebastian Schwarz), die harmoniebedürftige Lehrerin Svenni (Sina Tkotsch) und der liebeshungrige Dichter Friedrich (Alexander Khuon) stammen aus verschiedenen Epochen und bringen das Leben des frisch eingezogenen Paares ordentlich durcheinander.