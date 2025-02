Zwischen 2006 und 2015 lud Stefan Raab bei ProSieben Promis und Wildcard-Gewinner insgesamt 45 Mal zu einer "TV Total Pokernacht" ein. Und weil er es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, annähernd alles bei seiner neuen TV-Heimat neu aufzulegen, steht zehn Jahre später nun auch das Comeback dieser Veranstaltung auf dem Programm. Am 27. Februar 2025 um 22:35 Uhr feiert "Raabs Pokernacht" bei RTL seine Premiere. Insgesamt sechs Ausgaben pro Jahr sind geplant.

Neben Raab und Elton werden drei weitere Promis sowie ein Wildcard-Gewinner oder eine -Gewinnerin um die Summe von 100.000 Euro zocken. Kommentiert wird der Abend von Poker-Experte Michael Körner. Als Spielart setzt man dabei aufs bekannte "Texas Hold'em". Um das Wildcard-Ticket zu ergattern, muss man sich über Turniere auf bei GGPoker.de qualifizieren. Der Online-Poker-Anbieter ist auch Titel-Sponsor des TV-Formats.

Die Sendung läuft bei ihrere Premiere am 27. Februar - also an Weiberfastnacht - von 22:35 Uhr bis 1 Uhr nachts. Das "RTL Nachtjournal" ist für diesen Abend zwar um Mitternacht angekündigt - allerdings nur in einer sehr kurzen Ausgabe von wenigen Minuten. Ähnlich ergeht es aktuell übrigens "RTL direkt", das während des Dschungelcamps zwar weiter im Programm ist, linear aber nur in einer 2-Minuten-Ausgabe gezeigt wird. Eine 15-minütige Ausgabe läuft allerdings immerhin bei RTL+

Dass man nun auch die Pokernacht wieder aufleben lässt, kommt durchaus etwas überraschend - denn aus Quotensicht war sie schon zu ProSieben-Zeiten zuletzt kein Erfolg mehr. Die Marktanteile lagen im letzten Jahr durchweg im einstelligen Bereich. Als Raab im Dezember 2015, wenige Wochen vor seinem damaligen TV-Abschied - zum letzten Mal zur Pokernacht lud, schauten wenig mehr als eine halbe Million Menschen zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damals bei 5,5 Prozent. 2016 zeigte ProSieben noch eine Ausgabe ohne Raab und erzielte damit ähnlich ernüchternde Quoten.

Noch eine spannende Notiz: Am gleichen Abend, an dem "Raabs Pokernacht" läuft, zeigt RTL um 20:15 Uhr "Mario Barth deckt auf". Nachdem die Barth-Shows bislang stets mittwochs beheimatet waren, wechselt das Format somit nun also auf den Donnerstagabend.